Zu den Mieter*innen des HOI zählen Textil- und Keramikstudios, Schreinereien oder die Zurich Design Weeks.

Christina Horisberger 29.04.2026 14:00

Kreativer Einblick Seit letztem Sommer prangt an einem Ersatzneubau im Zürcher Quartier Binz der Name ‹House of Interiors›. Es ist der Name eines neuen Kreativ-Hotspots für Innenarchitektur und Interior Design. 29.04.2026 14:00

Der Schriftzug suggeriert, dass es sich im ganzen Gebäude um diese Themen dreht. Tatsächlich sind es nur die ersten beiden Geschosse. Diese sind durch eine stählerne Wendeltreppe miteinander verbunden. Betritt man das Erdgeschoss, sieht man sich mit einer langen Flucht komplett verglaster Räume konfrontiert. Die Regale sind offen, die Arbeitswerkzeuge sichtbar. Sie sind Ausdruck des Konzepts des ‹House of Interiors›, kurz HOI. Hier ist alles so konzipiert, dass Vernetzung und Austausch spontan und ohne grosse Distanzen möglich sind. Die vielen Berührungspunkte waren Iria Degen ein wichtiges Anliegen. Die Innenarchitektin hat die Plattform initiiert: «Es ist immer Teamwork, wenn Architektur, Innenarchitektur und Interior Design zusammengedacht werden. Ich kann so rasch um Rat fragen, selbst einen geben oder ein Muster begutachten.» ###Media_2### Ins Rollen kam das Projekt, als der Ersatzneubau bereits eine Weile leer stand. Da Iria Degens Studio aus allen Nähten platzte, war sie auf der Suche nach etwas Neuem. Eine Gelegenheit ergab sich, als ihr Partner Alessandro Carroccia das Gebäude als Investitionsobjekt ins Auge fasste. Carroccia ist Gründer des Hypotheken- und Immobilienunternehmens Hyrock. Mit ihm zusammen eröffnete Degen das HOI, um eine Plattform für Raumgestaltung zu schaffen. Hier werden die Produkte nicht bloss gezeigt, sondern auch produziert. «Im Interior Design ist vieles noch Handwerkskunst, vor allem, wenn projektspezifisch entwickelt wird», sagt Degen. Das HOI stärkt daher nicht nur enge Kooperationen, sondern trägt auch das Handwerk nach aussen. Und dies wahrsten Sinne des Wortes: Im Sommer lassen sich auf Strassenniveau die gläsernen Schiebetüren öffnen. So erleben Passant*innen mit, wie Keramik, Vorhänge oder 3D-gedruckte Prototypen entstehen. Für die Räume im Erdgeschoss besteht mittlerweile eine Warteliste, im Obergeschoss dag...