Das JED in Schlieren: Auf den verbindenden Sockeln sind Dachgärten entstanden, die auch als Pausenorte dienen. Fotos: René und Dimitri Dürr

Grosser Bruder Baumschlager Eberle haben auf dem JED-Campus in Schlieren einen fünfgeschossigen Neubau erstellt. Es ist mit 13'500 Quadratmetern das grösste Gebäude, das mit dem ‹System 2226› klimatisiert wird. 29.11.2025 08:00

Im Jahr 2013 machte Dietmar Eberle Furore mit seinem Haus ohne Heizung im vorarlbergischen Lustenau. Er berief sich auf alte baumeisterliche Werte: hohe Räume und dicke Mauern, die die Wärme der Menschen und Geräte speichern. Keine Technik im Haus, ausser einer ausgeklügelten Mess- und Steuertechnik und Minimotoren, die die Lüftungsklappen der Fenster öffnen, wenn es zu stickig oder zu warm wird. ‹2226› nannte er das System, weil sich die Raumtemperatur zwischen 22 und 26 Grad bewegen soll. ###Media_2### ###Media_3### Seit 2018 steht auch in der Schweiz ein Haus mit dem System, in Emmenbrücke LU. Und nun, nach langer Planungs- und Bauzeit, gibt es ein weiteres in Schlieren ZH. Mit 13 500 Quadratmetern ist es das grösste ‹2226›-Gebäude und Teil des JED-Campus, den die SPS als «Hub für Innovation und Wissenstransfer» bezeichnet. Sie betont ihren Anspruch an Nachhaltigkeit. Neben der umgenutzten NZZ-Druckerei komplettiert der Neubau das Areal. Der fünfgeschossige Baukörper spannt sich zwischen Zürcherstrasse und Bahnlinie. Zwei Einschnitte gliedern ihn in drei Quervolumen. Die zwei- oder dreigeschossigen Verbindungsstücke mit Dachgärten dienen den Büroangestellten als Pausenort. Schmale Vor- und Rücksprünge lockern die strengen Fassaden mit immer gleich stehenden Fenstern auf – eine Art ‹2226›-Signature-Look, der auf den Prototyp in Lustenau zurückgeht. Anders die aufwendigen Fenster, die hier keine reinen Holzrahmen haben, sondern wartungsärmere Holzmetallrahmen. Hinter dem Kalkputz liegt das 72 Zentimeter dicke Mauerwerk ohne zusätzliche Dämmung, allerdings mit einem Betonskelett, das die Lasten trägt. ###Media_4### ###Media_1### Hinter dem seitlichen Eingang leitet ein elegantes Foyer mit vier Metern Raumhöhe zu den drei Gebäudekernen. Eine Medienstele informiert über das Klimasystem. Im Haus kann man auch möblierte Büros oder ...