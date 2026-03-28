Der Gewerberiegel dient als Lärmriegel für das ganze Areal. Fotos: Lukas Kobel

Henriette Lutz 28.03.2026 08:00

Geschichte sichtbar lassen Das Architekturbüro Stereo hat den östlichen Teil des Gewerberiegels der Zentrale Pratteln saniert. Im Fokus standen soziale Nachhaltigkeit und ein vielfältiges Nutzungsangebot. 28.03.2026 08:00

Die erste Etappe der Sanierung des Gewerberiegels der Zentrale Pratteln ist abgeschlossen. Bis 2017 nutzte Coop das Areal gleich beim Bahnhof als Verteilzentrale. Während Jahrzehnten wurde das 150 Meter lange Gebäude immer wieder erweitert. Unterschiedliche Stützenraster und -formen erzählen eine über 100-jährige Geschichte. Das Architekturbüro Stereo hat den östlichen Teil des Riegels ertüchtigt. Das heisst: Entfernung der Altlasten, neue Nasszellen, Korrekturen an der Erschliessung, Erdbebenertüchtigungen und eine haustechnische Entkopplung des Gewerberiegels von den anderen Gebäuden der Zentrale Pratteln. Auch hinsichtlich des Brandschutzes und der Barrierefreiheit gabs Anpassungen. ###Media_2### ###Media_3### ###Media_4### Doch fertig sieht hier kaum etwas aus. Die eigentliche Leistung der Architekt*innen zeigt sich erst auf den zweiten Blick. Im Fokus standen soziale Nachhaltigkeit und ein vielfältiges Nutzungsangebot. Für die Auftraggeberin bedeutet das eine möglichst günstige Kostenmiete. Um die Kosten tief zu halten, war die bauliche Eingriffstiefe gering. Vorhandenes wurde umgedeutet: Die Zwischenzonen mit ihren alten Liftschächten eigneten sich gut für den Einbau neuer Nasszellen. Massnahmen zum Erdbebenschutz blieben sichtbar, anstatt sie grossflächig zu verstecken. Wo möglich, sind Bauteile wiederverwendet worden. Um Lager- und Transportkosten zu vermeiden, wurden alte Bauteile, wie Fenster oder Fassadenbleche, aus der direkten Nachbarschaft herangeschafft. Türen und Leichtbauwände stammen vom Gewerberiegel selbst und wurden kurzerhand versetzt. All das lässt sich nicht bis ins letzte Detail planen. ###Media_5### ###Media_1### Die Architekt*innen von Stereo hinterfragten vorgegebene Planungsabläufe und verschafften sich Zeit, um das Gebäude nach und nach kennenzulernen. Oftmals entschieden sie vor Ort. Mit viel gegenseitigem Vertrauen z...