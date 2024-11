Aus Pult- wird Schmetterlingsdach: Das Café auf der Kleinen Schanze in Bern wendet sich neu auch dem Park zu. Fotos: Rolf Siegenthaler

Martin Klopfenstein 17.11.2024 14:00

Mit Wiederbegegnungen ist es so eine Sache: Da ist die Angst, dass das bisher Geschätzte nun vielleicht zu anders geworden ist und dass das, was weniger überzeugte, eventuell noch immer im Argen liegt. Mit diesen Gefühlen nahm ich Platz im Park Café auf der Kleinen Schanze in Bern, oft auch «Milchbar» genannt. Sie wurde im letzten Winter und Frühling für die Zukunft fit gemacht: Die Ziele des Umbaus waren besser angeordnete Aussenplätze mit Pergola-Erweiterung, von aussen zugängliche Toiletten, eine rundumerneuerte Haustechnik, Barrierefreiheit und eine zeitgemässe Gastroeinrichtung. ###Media_5### ###Media_4### Nun, wie verlief das Rendez-vous? Mit einem Seufzer der Erleichterung stellte der Nostalgiker in mir fest, dass die neue Milchbar ganz die alte geblieben ist – einerseits. Andererseits beförderten Kast Kaeppeli Architekten den 1945 realisierten Bau umsichtig und mit viel Fingerspitzengefühl in die Gegenwart. Das Pultdach zur Christoffelgasse verdoppelten sie parkseitig zum Schmetterlingsdach, so dass der elegante Pavillon dem Grün nun nicht mehr den Rücken zukehrt. Dort befindet sich die neue Aussenbar, deren per Knopfdruck öffenbare Fassade macht neue Bewirtungsmöglichkeiten möglich. ###Media_2### ###Media_3### Die charakteristischen Stützen aus Tessiner Gneis, auf denen die hölzerne Dachkonstruktion ruht, und die weiss gestrichenen Dachsparren spielen auch beim ergänzten Gebäudeteil weiterhin die Hauptrolle. Mit zugekniffenen Augen ist auf den ersten Blick gar nicht klar erkennbar, ob und wo erweitert wurde. Anders als bei den vorangegangenen Veränderungen, die die Erscheinung erheblich störten und nun entfernt sind, lässt das bewusste Verschleifen der Zeitschichten wieder ein neu-altes Ganzes entstehen. Zurzeit arbeiten Uniola Landschaftsarchitekten an der Neugestaltung des Parks der Kleinen Schanze. Ab nächstem Sommer wird dann die ganze Anlag...