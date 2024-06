Heruntergeklapptes Vordach und zur Seite gefaltete Verglasung: Das Haus passt sich an Jahreszeit, Witterung und Nutzung an. Fotos: Ciro Miguel

Daniela Meyer 29.06.2024 08:00

Ein Haus für alle Fälle Comte/Meuwly haben im zürcherischen Hinwil ein pavillonartiges Wohnhaus errichtet, das Kulturschaffenden aus der Region für Ausstellungen, Lesungen oder Chorproben zur Verfügung steht. 29.06.2024 08:00

Auf der einen Seite ein grosser offener Raum, auf der anderen eine dreieckige Zimmerschicht. Richtung Westen der Blick über die grüne Wiese, Richtung Osten der Bezug zum alten Dorfkern von Wernetshausen im Zürcher Oberland. Das räumliche Konzept des pavillonartigen Hauses ist einfach und klar, seine Nutzung hingegen vielfältig und stets im Wandel begriffen. Entlang der Ostfassade reihen sich Schlafzimmer, Badezimmer, Eingangsbereich und Gästetoilette aneinander. Dort, wo die Wände spitz zulaufen würden, liegt die Küchenzeile. Sie bildet die Schnittstelle zum angrenzenden Wohnbereich, wobei diese Bezeichnung nur bedingt zutrifft: Der sich über die gesamte Gebäudelänge erstreckende Hauptraum ist gleichzeitig Bühne und Veranstaltungsort. ###Media_2### Da der Bauherr nur temporär im Haus wohnt, stellt er den Hauptraum Kulturschaffenden aus der Region für Ausstellungen, Lesungen oder Chorproben zur Verfügung. Dementsprechend stehen nur wenige, leicht verrückbare Möbel im offenen Raum, der sich stets transformiert und an die jeweilige Nutzung anpasst: Leichte Vorhänge können beliebig entlang den Innen- und Aussenwänden platziert werden. Ist die zweiseitige Verglasung zur Seite gefaltet, wird er zur Bühne und reicht bis an den Rand der Betonbodenplatte, die westseitig über dem Terrain schwebt. ###Media_3### ###Media_4### Den grössten Einfluss auf die Wirkung des Hauses hat das Dach aus Holz und Trapezblech. Es hat denselben Grundriss wie die Bodenplatte und lässt sich entlang der Westfassade knicken. Per Knopfdruck setzen sich vier Hydraulikarme in Bewegung, die das 20 mal 3 Meter grosse Vordach in die Höhe stemmen oder schützend vor die Fassade halten. Die Dachform beeinflusst den Lichteinfall, die Sonneneinstrahlung und nicht zuletzt den Ausdruck des wandelbaren Hauses, an dem fast alles in Bewegung ist. Auch die lichtdurchlässige Membran, die die Nord-...