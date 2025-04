Larissa Kasper und Rosario Florio bilden zusammen das Duo Kasper-Florio, Samuel Bänziger (oben rechts) und Olivier Hug arbeiten als Bänziger Hug zusammen. Gemeinsam führen sie den Verlag Jungle Books. Foto: Katalin Deér

Biennale Countdown 5: die grafische Identität Bänziger Hug Kasper Florio haben in Venedig das Grafikdesign entwickelt. Es soll die Vernetzung widerspiegeln, die wir zum Überleben brauchen. 11.04.2025 17:05

Was macht ihr an der Biennale? Wir sind für die grafische Identität der Biennale verantwortlich. Dazu gehören die visuelle Kommunikation, die Gestaltung der Kataloge sowie das grafische Design der Ausstellung. Wie ist die Zusammenarbeit mit der Architekturbiennale und dem Architekturbüro sub entstanden? Vor drei Jahren haben wir das Corporate Design für sub entwickelt. Seither arbeiten wir immer wieder bei verschiedenen Projekten zusammen. Als sub unter der Leitung von Niklas Bildstein Zaar mit dem Ausstellungsdesign der Biennale beauftragt wurde, hat er uns für eine Zusammenarbeit angefragt und uns dem Kurator Carlo Ratti vorgestellt. Nach einem Gespräch und einer Portfolio-Präsentation kam die Zusammenarbeit zustande. Wie fliesst das Thema der diesjährigen Edition in eure Arbeit ein? Das Thema «Intelligens. Natural. Artificial. Collective.» ist zentraler Bestandteil unseres grafischen Konzepts. Von Anfang an war klar, dass wir eine visuelle Übersetzung dafür finden wollten – auch auf Wunsch von Carlo Ratti und als integraler Bestandteil des Ausstellungskonzepts von sub. Ziel war es, mit der grafischen Sprache eine Brücke zwischen Thema und räumlichem Konzept zu schlagen. Jeder Bereich der Ausstellung in der Corderie (Arsenale) ist als modularer, fraktaler Raum konzipiert; ein Organismus, der grosse und kleine Projekte miteinander verknüpft und so ein Netzwerk des Dialogs schafft. Im Ausstellungskonzept verbinden sogenannte Nodes die Projekte zu einem Netzwerk. Dieses Prinzip haben wir auch in der Gestaltung aufgegriffen. Das Layout basiert nicht auf dem sonst üblichen Rastersystem aus Spalten, sondern auf einem Knotensystem, das auf dem Quadrat aufbaut. Die drei Intelligenzen spiegeln sich in Abwandlungen verschiedener Schriftschnitte einer eigens gezeichneten Schriftfamilie wider, die sich gegenseitig beeinflussen, ergänzen und durchdringen. Zudem wird in d...