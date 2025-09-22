Zementfrei, ressourcenschonend, zirkulär: Ein Forschungspavillon an der Hochschule Luzern setzt im Kleinen ein Zeichen für den grossen Massstab.

Niklas Nalbach 22.09.2025 08:00

Damit in der Baukultur eine Wende zur Nachhaltigkeitstattfindet, braucht es Normen bezüglich Materialien. Eine gebaute Beweisführung steht auf dem Campusgelände der Hochschule Luzern in Horw: Das Bauwerk in den Farben Grau und Beige und mit Oberflächen, die Beton zum Verwechseln ähnlich sehen, könnte uns nachhaltige Antworten liefern in Bezug auf Materialien und Methoden im grossmassstäblichen Bauen. Der Materialhersteller Oxara hat das Projekt ‹Pavillon Manal› initiiert, um seine auf Lehm und mineralischen Salzen basierende Materialpalette zu testen. Eine transdisziplinäre Gruppe rund um den Innosuisse-Förderbund Think Earth brachte zahlreiche Partner aus Hochschule, Planung und Industrie an einen Tisch – vereint durch die Absicht, bei der Erstellung von Gebäuden CO2 einzusparen. ###Media_2### Um gezielt architektonisch experimentieren zu können, brachten Sara Sherif von Oxara und Stefan Wülser, Professor an der Hochschule Luzern, den Pavillon in das Entwurfsstudio. Ohne Vorbilder und ohne das Wissen, wie mit den unerprobten Materialien zu bauen sei, machten sich die Studierenden an die Umsetzung des grossen gesellschaftlichen Ziels: bezahlbar und ressourcenschonend bauen. Die entstandenen Prinzipien zeigen, wie dies mit den Materialien von Oxara in einfacher hybrider Bauweise mit Holz funktioniert. Entstanden ist ein offenes, dreiachsiges Raumgefüge aus archaischen Gewölben und industriellen Baumarktmaterialien für Fenster und Dächer. Materialgerechtes hybrides Bauen Aus der Idee, einen reinen Gusslehmpavillon zu bauen, hat sich ein Projekt entwickelt, bei dem die Vorteile der einzelnen Werkstoffe zum Tragen kommen. Oxara testet im Pavillon drei Materialien ausgiebig. Als Grundmaterial für die Gusslehmwände dient Abfall aus der Zementproduktion. Beim Waschen und Sieben des Kieses für Zement bleiben winzige Körner übrig – allein in der Schweiz fallen jed...