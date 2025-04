Mit heiter hellgrünem Kleid steht die erweiterte Schulanlage in Davos zwischen einem Primar- und Oberschulhaus. Fotos: Daisuke Hirabayashi

Köbi Gantenbein 16.04.2025 14:00

Aus Alt mach Neu Cura Architekten aus München haben die Schulanalage in Davos Platz erweitert und den Betonaltbau aus den 1970er-Jahren geschont.

Eishockeystadion, Stadtplatz mit Kulturhaus, Erweiterung des Kongresshauses, Kleinbauten, mehrere Turnhallen und Schulhäuser – die Gemeinde Davos erlebt eine Ära intensiven öffentlichen Bauens. Simi Valär, fürs Bauen zuständiger Landrat, und die Gemeindearchitektin Cornelia Deragisch haben sie geprägt. Für alle Bauaufgaben haben sie dem Wettbewerb vertraut, so einem offenen Verfahren für die Erweiterung der Schulanlage in Davos Platz. 31 Eingaben aus der Schweiz und Deutschland schlugen vor, wie ein alter Betonkasten zwischen einem Primar- und Oberschulhaus zu behandeln sei, um 14 Klassenzimmer, Räume für gestalterische Bildung, Logopädie, Sozialarbeit und Schulleitung, eine Mensa und Aula unterzubringen. 27 Entwürfe wählten einen Ersatzneubau. Obschon eine Testplanung «Abbrechen, neu bauen!» rief, schloss das Programm im Kleingedruckten einen Um- und Ausbau des Bestandes nicht aus. Prompt hat die Jury empfohlen: «Nicht abbrechen, weiterbauen. Das ist klimavernünftig.» Nach dem Öffnen des Couverts grosse Augen: Cura Architekten aus München. Marc Ritz und Otto Closs, eben noch Studenten, stachen die renommierten Büros aus. ###Media_3### Sie haben den Betonmocken aus den 1970er-Jahren geschont – 40 Prozent des nun erheblich grösseren Hauses standen schon da. Auf dem alten Teil steht ein neuer hölzerner Aufbau, die Fassade ist neu eingepackt – hellgrün gestrichenes Holz, eine heitere, warme Farbe zwischen den zwei alten Schulhäusern der Anlage. Im Inneren reiht sich eine Holzschatulle an die andere – edler Ausbau wie in Wohnstuben. Gruppiert um ein Atrium, schafft das Split-Level eine lebhafte Raumfolge: Gänge, Podeste, Kammern mit Durch- und Ausblick. Das Haus zelebriert keine Kollision von Alt und Neu, es ist entspannt und gibt Kindern und Lehrern schöne Räume. Und damit sie die legendäre Davoser Luft atmen können, öffnet die Lehrerin Lüftungskl...