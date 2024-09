Was war schon vorher und was kam hinzu? Installation ‹Resonance› unter dem Parkhaus auf dem Dreispitz. Fotos: Dejan Dovanovic

Architekturwoche Basel läuft! Eine Stadt, ein Parkhaus und viele verborgene Räume: die AWB24 lockt mit einem vollen Programm an den Rhein. 10.09.2024 16:43

Das soll ein Parkhaus sein? Beim nicht besonders schönen Gebäude auf dem nördlichen Dreispitz-Areal in Basel deutet alles darauf hin: offene Ebenen mit Gitterfassade, Ein- und Ausfahrt, Spiralrampe, eine Tankstelle gleich gegenüber. Was dagegen spricht: Auf der obersten Ebene trinken hundert Menschen Wein, diskutieren über Pläne an der Wand oder blicken auf Bildschirme. Andere Menschen scharen sich um eine offen Tür und schauen auf die Oberfläche einer 15 Meter hohen Wassersäule, in der die Tauchschule Atlantis trainiert – im Auge der Ausfahrtrampe. Weiter unten steigen Menschen in den verborgenen, dreieckigen Hof, umschlossen von Betonwänden. ###Media_3### Die Gäste gehen weiter in grosse, unterirdische Hallen, die miteinander verbunden sind. Sie rufen ins Dunkle, lauschen dem technischen Echo, das sich über verborgene Wege verbreitet und verstärkt. Angeblich beeinflusst durch die Bewegungen der Gäste, die sich verändernde Luftfeuchtigkeit oder die Lichtreflexe auf der Wasseroberfläche in einem der Katakomben. Gehören dieses Rohr, diese Kabel und der Apparat an der Wand zur Installation der der Architekturwoche Basel 2024 (AWB24) oder gab es die schon vorher? ###Media_2### ###Media_4### Wir sind an der Eröffnung der AWB24 am Samstag. Es gibt Vorträge, eine Podiumsdiskussion über «Konzepte der Transformation», die Vernissage eines Arch+ Features und am Schluss noch Foodtrucks am Gleisfeld. Endlich kann man auch die künstlerische Installation ‹Resonance› erleben – und die 160 anderen Vorschläge ansehen, was man mit dem Parkhaus auf dem Dreispitz anstellen kann. Realisiert wurde derjenige von Marcel Arndt, Tim Berresheim, Wiebke Schlüter und Wolfgang Zeh. Sie inszenieren die unterirdischen Räume, wie oben beschrieben. Es gibt diese Räume, weil der Kanton Basel Stadt es nach der Katastrophe von Schweizerhalle zur Pflicht machte, potentielles Lösc...