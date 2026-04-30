«Design hören!»: Roland Barthes (8/21)
Aus unserem Audioarchiv von 2004: Roland Barthes zeigt, wie Dinge zu Mythen werden und warum Design mehr ist als Form.
«Design hören!» ist eine Doppel-CD, die wir 2004 herausgegeben haben: 21 vorgelesene Texte zur Theorie der Gestaltung – von Platon bis zur Gegenwart – gelesen von Peter Schweiger und musikalisch gerahmt von Nik Bärtsch. Entstanden ist «Design hören!» als Zusammenarbeit von Hochparterre und dem Institut für Theorie der Gestaltung und Kunst (ith) an der HGK Zürich. Redaktionell betreut wurde das Projekt von Köbi Gantenbein (Hochparterre) sowie Jörg Huber und Plinio Bachmann (ith).
Roland Barthes (1915–1980)
Philosoph und Literaturwissenschafter, lebte in Paris und lehrte u. a. am Collège de France. Er gehört zu den neugierigsten und anregendsten französischen Denkern der Nachkriegszeit.
«Der neue Citroen», in: Mythen des Alltags, Frankfurt am Main, 1964, S. 76-78. © Suhrkamp Verlag