Polygonal, praktisch, gut

«Makelloser Grundriss, sehr schweizerisch – ein Projekt von EMI?», so zwei zufällig im Zug angetroffene Architekt*innen beim Blick auf das ‹Haus zwischen Scheiben› von Atelier Nu. Tatsächlich haben zwei der drei Bürogründer*innen von Atelier Nu ein knappes Jahr bei EMI gearbeitet. Doch dies allein erklärt die bemerkenswerte Reife ihrer Architektur kaum.

Das Scheibenhaus zeugt erstens von klugem Pragmatismus: Der fünfstöckige Ersatzneubau in Dietikon reizt das Baurecht aus. Zu den lärmigen Strassen gibt er sich geschlossen und dreht den Blick über Erker in den Strassenraum. Zum ruhigen Hof ist die Abwicklung maximal. Das Projekt ist zweitens typologisch versiert: Parzellenkanten und ihre Senkrechten überlagern sich zu polygonalen, dabei gut möblierbaren Grundrissen. Die zwei 2,5-Zimmer-Wohnungen der Regelgeschosse bieten Nischen und Durchblicke. Wandscheiben mit Schiebe- und Zapfbandtüren stehen prägnant im fliessenden Raum. Die Interpretation des Lux Guyer’schen Durchgangsbads integriert Lavabo und Einbauschränke hinter Spiegeltüren. Drittens ist das Haus souverän gestaltet: Aussen wechseln sich geschlämmte Kalksteinwände und rot-silberne Fensterpartien im vertikalen Takt. Innen bilden Betondecken und Anhydritböden den Hintergrund für tannengrüne Stützen, pistazienfarbene Erker- und Terrassenfenster sowie beige gestrichene Ausbauten.