Die Besten 2025: Publikumspreise für Billboard, Hortus und Weg Wüehr
Die Publikumspreise der ‹Besten 2025› gehen an das feministische Projekt Billboard von Créatrices.ch, an das Bürohaus Hortus von Herzog & de Meuron und an den Weg Wüehr von Extrā.
Zum zweiten Mal fand im Rahmen der Ausschreibung ‹Die Besten› ein Publiumsvoting statt. Über 15'000 Stimmen sind eingegangen und gewählt wurden die Projekte ‹Billboard› von Créatrices.ch in der Kategorie Design, das Bürohaus Hortus von Herzog & de Meuron in der Kategorie Architektur und der Weg Wüehr von Extrā in der Kategorie Landschaftsarchitektur. Ausgezeichnet wurden die Preisträger*innen im Rahmen der Preisverleihung heute Abend im Museum für Gestaltung Zürich. Wer mehr über die Siegerprojekte und alle weiteren nominierten Arbeiten erfahren will, kann das auf der Website publikumspreis.hochparterre.ch tun.
Publikumspreis Kategorie ‹Design›: Billboard, Créatrices.ch
Publikumspreis Kategorie ‹Architektur›: Bürohaus Hortus, Herzog & de Meuron
Hortus schafft eine flexible Arbeitswelt für eine neue Generation von Technologiefirmen, die sich in der Metropolitanregion Basel ansiedeln. Die Vorgabe der Bauherrschaft war ein radikal nachhaltiges Bürogebäude mit nachwachsenden und wiederverwertbaren Rohstoffen zu bauen. Das ganze Gebäude mit zirca 600 Arbeitsplätzen hat die bei seiner Entstehung und während des Betriebs angefallene Energie nach 31 Jahren amortisiert. (Foto: Herzog & de Meuron)
Publikumspreis Kategorie ‹Landschaftsarchitektur›: Weg Wüehr, Créatrices.ch
Hochparterre präsentiert den Publikumspreis der ‹Besten 2025› unterstützt von der Müssig AG.
Ausstellung
Die prämierten Projekte werden im Museum für Gestaltung Zürich, Ausstellungsstrasse 60, Zürich, präsentiert. 2. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026: Di – So 10 – 17 Uhr, Do 10 – 20 Uhr, Montags sowie 24./25. Dezember und 1. Januar geschlossen
Heft und Online
Die Dezemberausgabe von Hochparterre stellt die prämierten Projekte vor. Alle Informationen und Beiträge, Jurorinnen- und Gewinnerstimmen gibt es auf www.hochparterre.ch/diebesten.