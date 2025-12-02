Abo
Die Besten 2025: Publikumspreise für Billboard, Hortus und Weg Wüehr

Die Publikumspreise der ‹Besten 2025› gehen an das feministische Projekt Billboard von Créatrices.ch, an das Bürohaus Hortus von Herzog & de Meuron und an den Weg Wüehr von Extrā.

Urs Honegger   02.12.2025 21:01

Zum zweiten Mal fand im Rahmen der Ausschreibung ‹Die Besten› ein Publiumsvoting statt. Über 15'000 Stimmen sind eingegangen und gewählt wurden die Projekte ‹Billboard› von Créatrices.ch in der Kategorie Design, das Bürohaus Hortus von Herzog & de Meuron in der Kategorie Architektur und der Weg Wüehr von Extrā in der Kategorie Landschaftsarchitektur. Ausgezeichnet wurden die Preisträger*innen im Rahmen der Preisverleihung heute Abend im Museum für Gestaltung Zürich. Wer mehr über die Siegerprojekte und alle weiteren nominierten Arbeiten erfahren will, kann das auf der Website publikumspreis.hochparterre.ch tun. 
 


Publikumspreis Kategorie ‹Design›: Billboard, Créatrices.ch

 
Ein Billboard (engl. für Anzeigetafel) wird entlang des Zürcher Gleisfelds in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs auf der Brache Zollstrasse installiert. Es bildet die imposante Infrastruktur für monatlich wechselnde Textbeiträge. Das ‹Billboard› wird zum Sprachrohr für vielfältige Stimmen von Frauen für alle. Es skizziert über seine Projektlaufzeit eine gemeinsame Vision – mal provokant, mal humorvoll, mal kritisch, mal poetisch, mal inspirierend, immer feministisch. Mit grossen Lettern werden auf dem ‹Billboard› unter anderem Themen wie Geld, Macht, Generationen, Stereotypen, Care und Körper aus der Sicht von Frauen beleuchtet – nachts wortwörtlich. (Foto: Katharina Lütscher)


Publikumspreis Kategorie ‹Architektur›: Bürohaus Hortus, Herzog & de Meuron

 
In Allschwil ist ein globaler Standort für innovative Unternehmen aus dem Life-Science-Bereich entstanden, der Switzerland Innovation Park. Das Bürogebäude Hortus schafft eine flexible Arbeitswelt für eine neue Generation von Technologiefirmen, die sich in der Metropolitanregion Basel ansiedeln. Die Vorgabe der Bauherrschaft war ein radikal nachhaltiges Bürogebäude mit nachwachsenden und wiederverwertbaren Rohstoffen zu bauen. Das ganze Gebäude mit zirca 600 Arbeitsplätzen hat die bei seiner Entstehung und während des Betriebs angefallene Energie nach 31 Jahren amortisiert. (Foto: Herzog & de Meuron)


Publikumspreis Kategorie ‹Landschaftsarchitektur›: Weg Wüehr, Créatrices.ch

 
2021 beschliesst die Gemeindeversammlung die Revitalisierung des stillgelegten Mühlenbach. Kaum 600 Meter messen der neue Wasserlauf und Weg. Mit der alten Technik der Suonen wird aus stehenden Steinen und Grasmutten ein traditionelles ‹Tretschport› gebaut, den Weg säumen längs eingebaute Platten, die Sohle ausgeführt als ‹Sohlenbicki›, alles begleitet von lockerer Naturuferbestockung. Als kürzeste Verbindung zwischen dem neuen Bahnhof und dem Schulhaus verklammert der Weg Wüehr als Rückgrat den alten Ortskern, Sitzbänke machen ihn zur Kurpromenade. (Foto: Stefanie Würsch)

Hochparterre präsentiert den Publikumspreis der ‹Besten 2025› unterstützt von der Müssig AG.

Ausstellung
Die prämierten Projekte werden im Museum für Gestaltung Zürich, Ausstellungsstrasse 60, Zürich, präsentiert. 2. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026: Di – So 10 – 17 Uhr, Do 10 – 20 Uhr, Montags sowie 24./25. Dezember und 1. Januar geschlossen

Heft und Online
Die Dezemberausgabe von Hochparterre stellt die prämierten Projekte vor. Alle Informationen und Beiträge, Jurorinnen- und Gewinnerstimmen gibt es auf www.hochparterre.ch/diebesten.

Urs Honegger
Urs Honeggerhonegger@hochparterre.ch
