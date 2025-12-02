Abo
Die Besten 2025 in der Kategorie Architektur.

Die beste Architektur des Jahres 2025

Die Jury der Besten 2025 erklärt, warum die prämierten Projekte in der Kategorie Architektur den bronzenen, silbernen und goldenen Hasen verdient haben.

Jonathan Jäggi   02.12.2025 21:15

Auch dieses Jahr hat eine Fachjury die Besten in der Kategorie Architektur gewählt. Im Film begründet sie ihre Entscheidung.

Hasen in Gold: Kinderspital, Herzog & de Meuron
Hasen in Silber: Amt für Verbraucherschutz Kanton Aargau, Markus Schietsch Architekt:innen
Hasen in Bronze:  Leuchtturm Ylliam, Bureau 

Die Besten 2025 – prämiert von Hochparterre, präsentiert vom Museum für Gestaltung Zürich

Ausstellung
Die prämierten Projekte werden im Museum für Gestaltung Zürich, Ausstellungsstrasse 60, Zürich, präsentiert. 2. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026: Di – So 10 – 17 Uhr, Do 10 – 20 Uhr, Montags sowie 24./25. Dezember und 1. Januar geschlossen

Heft und Online
Die Dezemberausgabe von Hochparterre stellt die prämierten Projekte vor. Alle Informationen und Beiträge, Jurorinnen- und Gewinnerstimmen gibt es auf www.hochparterre.ch/diebesten.

Jonathan Jäggi
Jonathan Jäggijaeggi@hochparterre.ch
Die Besten
Das sind ‹Die Besten 2025›!
Die Besten
Das beste Design des Jahres 2025
Die Besten
Die beste Landschaftsarchitektur des Jahres 2025
Die Besten
Das beste Erstlingswerk des Jahres 2025
