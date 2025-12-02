Die beste Architektur des Jahres 2025
Die Jury der Besten 2025 erklärt, warum die prämierten Projekte in der Kategorie Architektur den bronzenen, silbernen und goldenen Hasen verdient haben.
Auch dieses Jahr hat eine Fachjury die Besten in der Kategorie Architektur gewählt. Im Film begründet sie ihre Entscheidung.
Hasen in Gold: Kinderspital, Herzog & de Meuron
Hasen in Silber: Amt für Verbraucherschutz Kanton Aargau, Markus Schietsch Architekt:innen
Hasen in Bronze: Leuchtturm Ylliam, Bureau
Die Besten 2025 – prämiert von Hochparterre, präsentiert vom Museum für Gestaltung Zürich
Ausstellung
Die prämierten Projekte werden im Museum für Gestaltung Zürich, Ausstellungsstrasse 60, Zürich, präsentiert. 2. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026: Di – So 10 – 17 Uhr, Do 10 – 20 Uhr, Montags sowie 24./25. Dezember und 1. Januar geschlossen
Heft und Online
Die Dezemberausgabe von Hochparterre stellt die prämierten Projekte vor. Alle Informationen und Beiträge, Jurorinnen- und Gewinnerstimmen gibt es auf www.hochparterre.ch/diebesten.