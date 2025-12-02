Die Besten 2025 in der Kategorie Design.

Die Jury der Besten 2025 erklärt, warum die prämierten Projekte in der Kategorie Design den bronzenen, silbernen und goldenen Hasen verdient haben.

Auch dieses Jahr hat eine Fachjury die Besten in der Kategorie Design gewählt. Im Film begründet sie ihre Entscheidung.

Hasen in Gold: EMpower-Trikot, Naomi Eggli, Dagna Salwa

Hasen in Silber: Meander, Carlo Clopath

Hasen in Bronze: Eternal Us, Hanieh Rashid



Die Besten 2025 – prämiert von Hochparterre, präsentiert vom Museum für Gestaltung Zürich