Das beste Design des Jahres 2025
Die Jury der Besten 2025 erklärt, warum die prämierten Projekte in der Kategorie Design den bronzenen, silbernen und goldenen Hasen verdient haben.
Auch dieses Jahr hat eine Fachjury die Besten in der Kategorie Design gewählt. Im Film begründet sie ihre Entscheidung.
Hasen in Gold: EMpower-Trikot, Naomi Eggli, Dagna Salwa
Hasen in Silber: Meander, Carlo Clopath
Hasen in Bronze: Eternal Us, Hanieh Rashid
Die Besten 2025 – prämiert von Hochparterre, präsentiert vom Museum für Gestaltung Zürich
Ausstellung
Die prämierten Projekte werden im Museum für Gestaltung Zürich, Ausstellungsstrasse 60, Zürich, präsentiert. 2. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026: Di – So 10 – 17 Uhr, Do 10 – 20 Uhr, Montags sowie 24./25. Dezember und 1. Januar geschlossen
Heft und Online
Die Dezemberausgabe von Hochparterre stellt die prämierten Projekte vor. Alle Informationen und Beiträge, Jurorinnen- und Gewinnerstimmen gibt es auf www.hochparterre.ch/diebesten.