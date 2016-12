Trouvaillen im Untergeschoss

Gestern Abend eröffnete die Ausstellung «Mein Lieblingshaus» mit einer gut besuchten Vernissage. Zahlreich erschien das Publikum im weitläufigen Untergeschoss des Pavillons Werd, wo die Stadt Zürich normalerweise Architekturwettbewerbe juriert und präsentiert. Seit gestern – und nur bis Samstag! – sind in den Ausstellungsräumen 31 persönliche Referenzpläne zu besichtigen, ausgewählt und gezeichnet von jenen Architekturbüros, die in den letzten acht Jahren Architekturwettbewerbe gewonnen haben und zum Lorbeerkränzchen der Zeitschrift hochparterre.wettbewerbe geladen waren. Die kleine Ausstellung spürt Trouvaillen und Überraschendes auf – Architektur pur.

Wie Redaktor Ivo Bösch in einer beschwingten Rede mitteilte, ist die Ausstellung auch ein Abschied von der mittlerweile acht Jahre alten Veranstaltungsreihe Lorbeerkränzchen, dessen treuem Gastgeber Hanspeter Vogt (Hochparterre Bücher) an dieser Stelle herzlich gedankt wurde. Das «Lorbeerkränzchen» soll nächstes Jahr durch ein frisches neues Format ersetzt werden, das den Titel «Wettbewerbsquartett» trägt. Parallel zur neuen Veranstaltungsreihe, so Bösch, werde hochparterre.wettbewerbe eine neue Website lancieren, die Abonnenten der Zeitschrift unter anderem einen digitalen Zugriff auf die Heftinhalte der letzten Jahre erlaubt. Beide Neuerungen sowie die Ausstellung «Mein Lieblingshaus» werden ermöglicht durch die freundliche Unterstützung von Swisspearl by Eternit.





Ausstellung «Mein Lieblingshaus»

Pavillon Werd, Ausstellungsraum Wettbewerbe, Morgartenstrasse 40, Zürich

– Freitag, 2. Dezember 2016, 19 bis 21 Uhr