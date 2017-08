Im Geist des ursprünglichen Entwurfs

Die Gemeinde Wallisellen wächst, und damit auch ihre Verwaltung: Innerhalb der letzten knapp 40 Jahre verdreifachte sich die Zahl der Gemeindeangestellten auf knapp 120 Personen. Das Gemeindehaus im Stadtpark, 1965-67 erbaut vom Architekturbüro Hertig Hertig Schoch, ist deshalb zu klein geworden. Ein Studienauftrag sollte Lösungen für eine «architektonische Weiterentwicklung am bestehenden Standort» aufzeigen.

Gewonnen haben jessenvollenweider architektur und Studio Vulkan Landschaftsarchitektur und mit einem Vorschlag, der die schützenswerte Anlage zur Gänze erhält und ihm in mimetischer Manier einen siebengeschossigen Neubau beifügt. Das ebenso stimmige wie stolze Ensemble gibt den Verfassern recht: Das Gemeindehaus ist mit Erweiterung besser als ohne. Nahtlos würde der «elegant proportionierte» neue Baukörper und sein Sockelbauwerk in die opulent geschichtete Komposition von Treppen und Plattern der Architektur der 1960er-Jahre eingebunden, lobt die Jury: «Eine aufwendige architektonische Sprache ist nicht notwendig. In der Gestaltung der Fassaden wird die Architektur von Hertig Hertig Schoch einfühlsam weiterentwickelt und auf die heutigen Produktionsbedingungen abgestimmt.»



Die Souveränität im kompositorischen Zusammenspiel von Alt und Neu tröstete die Jury darüber hinweg, dass die betriebliche Organisation – nicht zuletzt aufgrund der Beibehaltung der typischen Verbindung von Einzelbauten mit Vordächern – noch nicht überall überzeugen konnte. Zurecht verwies sie stattdessen auf die «bemerkenswerte Eigenschaft» des Projekts: ein neues Ganzes entstehen zu lassen, welches gleichzeitig «voll und ganz im Geiste des ursprünglichen Entwurfs verankert ist».