Gemeinnützige Seesicht

1999 projektierte der Architekt Andreas Waser für die Gemeinde Küsnacht (ZH) auf einem gemeindeeigenen Grundstück in Seenähe ein Wohnhaus für Asylsuchende. Nachbarschaftliche Rekurse sowie die damals rückläufige Zahl Asylsuchender brachten das Projekt zu Fall. Gut siebzehn Jahre später gibt es einen neuen Anlauf, allerdings nicht mehr für Asylbewerber, sondern – was wohl nachbarschaftsverträglicher ist – für ein «Wohnhaus für soziale Zwecke». Da sich unterdessen auch die baurechtlichen Vorgaben der Parzelle geändert hatten, wurde ein neuer Studienauftrag für den Entwurf des Wohnhauses ausgeschrieben.

Unter den verschiedenen Zielsetzungen – unter anderem die Einhaltung der qualitativen Bedingungen des gemeinnützigen Wohnungsbaus, eine grosse Nutzungsvariabilität, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit im Sinne der 2000-Watt-Gesellschaft – erwies sich der Entwurf von Peter Moor Architekten als der überzeugendste. Anders als die anderen beiden Teilnehmer verzichtet Moor auf den Erhalt einer alten Rosskastanie auf dem Perimeter und erhält damit ein Bauvolumen, das nicht nur über die grösste Anzahl Wohnungen verfügt, sondern in den Augen der Jury auch «ausgesprochen gut nutzbare, stimmungsvolle und ortsbaulich gut dimensionierte Aussenräume generiert». Neben der «selbstverständlichen Integration in die bestehende Körnung des benachbarten Wohnquartiers» zeichne sich der zweiteilige Baukörper durch ausgesprochen geschickt gestaltete Wohnungen aus, welche alle einen Anteil an der seeseitigen Fassade erhielten, schreibt das Beurteilungsgremium. Im architektonischen Ausdruck durch seine Einfachheit überzeugend, stelle das Projekt einen wirtschaftlich interessanten und gelungenen Beitrag zur Lösung der gestellten Aufgabe dar.





Neubau Wohnhaus Freihofstrasse, Küsnacht

Studienauftrag für Generalplanerteams mit Präqualifikation für die Gemeinde Küsnacht

Fachjury: Max Baur, Eric Labhard

Weitere Teilnehmer:

– 1. Rang: Peter Moor Architekten, Zürich

– Ernst Niklaus Fausch Architekten, Zürich