Gelungene Kreiselkunst

Text: Lilia Glanzmann / 12.09.2016 10:31

Vor sieben Jahren rezensierten wir Christoph Fischers Buch Teufelkreisel, in dem der Illustrator die Verkehrsinsel Kreuzstutz an Ende der Baselstrasse, dem Hinterausgang von Luzern, mit Zeichnungen und Fotos dokumentierte. Nun kommt eine von Fischers sorgfältig gemalten Figuren zu besonderer Ehre: Heinz Gilli, der pensionierte Strassenwischer des Quartiers wird zur Kreiselkunst, 3.5 Meter hoch, aus über drei Tonnen Beton gegossen. Die Statue «Heinz» ist vergangenen Samstag, um 13:30 am Kreuzstutz enthüllt worden. Christoph Fischer will damit in Erinnerung rufen, dass es in diesem vom Verkehr durchströmten Quartier mit an die 25000 Fahrzeugen täglich, Menschen gibt, die hier ihren Lebensmittelpunkt haben.