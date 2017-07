Text: Lilia Glanzmann / 24.07.2017 15:10

Kass Slawomir, der Geschäftsführer der Kass Holding aus dem polnischen Starogard Gdanski bietet uns per E-Mail an, Hotelzimmer oder Büros «gediegen und preisgünstig einzurichten». Und weiter: «Wir sind in der EU, wir sind näher als Sie denken.» In Kooperation mit der eigenen deutschen Hausbank freut er sich zudem als «Sommeroffensive 2017» eine unschlagbare Leasingrate anzubieten: ab 0,98 Euro pro Zimmer und Tag. Solche Angebote und die von Herrn Slawomir mitgeschickten Bilder erklären, weshalb gewisse Hotelzimmer dann eben aussehen wie sie aussehen.