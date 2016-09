«Schluss mit Wiesen zubetonieren»

Text: Urs Honegger / 30.09.2016 10:34

«Nun zeigen sich die Folgen der strengeren Vorschriften in der Raumplanung», schreibt der «Bund»: Die meisten Gemeinden im Kanton Bern bekommen kein neues Bauland mehr, mancherorts müssen sogar die Reserven verkleinert werden. Die meisten bernischen Gemeinden würden die Auswirkungen des revidierten Raumplanungsgesetz schon bald zu spüren bekommen. «Sie werden sich nicht mehr wie bisher entwickeln können», schreibt der «Bund». Das kantonale Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) schätzt laut «Bund», dass künftig noch knapp ein Sechstel aller Gemeinden neues Bauland für das Wohnen einzonen kann. «Das sind rund 60 von aktuell 352 Kommunen. Die Mehrheit wird nicht darum herumkommen, die innere Verdichtung voranzutreiben», schreibt der «Bund».

Weitere Meldungen:



– Jürgen Schenk, Chefingenieur für Elektroautos bei Daimler, glaubt, dass das Reichweitenproblem schon bald gelöst sein wird. Ein Interview im «Tages-Anzeiger».



– Im Kanton Genf werden Wohngenossenschaften erst seit wenigen Jahren gefördert. Staatsrat Antonio Hodgers erklärt in der «NZZ», weshalb er das Zürcher Modell forciert.



– In Köniz sollen die Hochhäuser in den Himmel wachsen: Bis zu zwölf Stockwerke hoch soll beim Könizer Bahnhof schon bald gebaut werden. Der «Bund» informiert.



– «Ein grosser Schritt für das Tessin»: Seit einem Jahr betreibt Lugano ein Kulturzentrum der Superklasse. Die «Basler Zeitung» besucht das LAC.