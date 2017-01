Das Architekturbüro Graf Biscioni geht mit dem Projekt «Out in the Green» als Sieger aus dem Wettbewerb für eine neue Turnhalle in Eschlikon hervor, schreibt das «St. Galler Tagblatt». Die Kosten sind auf 10 bis 12 Millionen Franken veranschlagt. «Wir haben uns eine funktionale Halle ausgesucht. Zudem ist es das kostengünstigste und kompakteste Projekt, ausgestattet mit einem harmonischen Erscheinungsbild. Dieser Hallentyp B, nach Magglinger Norm, wird etwas grösser sein als eine eigentliche Doppelturnhalle. Genau das, was wir brauchen», sagt die Jurypräsidentin Susanna Koller Brunner.