Heimatschutz vs Energiestrategie

Text: Urs Honegger / 24.05.2017 10:57

Der Bau von Solaranlagen darf den Heimatschutz nicht schwächen, schreiben Forscher der ZHAW heute im «Tages-Anzeiger» (Artikel online nicht verfügbar): «Zur Energiestrategie 2050, welche am vergangenen Wochenende deutlich angenommen wurde, gehört das Ziel, den Anteil an erneuerbarer Energie erheblich zu erhöhen.» Damit verbunden werde eine markante Zunahme entsprechender Anlagen sein, heisst es im Gastbeitrag: «Die raumplanerischen Bestimmungen dazu sind allerdings an einer Hand abzuzählen.» Mit der Annahme der Energiestrategie 2050 werden neue Regelungen zur Anwendung kommen - etwa jene, dass die Nutzung und der Ausbau erneuerbarer Energien als nationales Interesse deklariert werden. «Damit diese Regelungen keine unnötige Rechtsunsicherheit schaffen, sollten sie auf Augenhöhe mit den Bestimmungen zum Natur- und Heimatschutz umgesetzt werden – und nicht als Vorwand zu deren Abbau», fordern die Autoren.

Weitere Meldungen:



– Eine neue Fotovoltaikanlage im Kanton Zürich könnte den Strom für 300 Haushalte liefern. Stattdessen verpufft der grösste Teil der Energie. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– «Mehr und höhere Gebäude»: Basel soll in der Innenstadt Wohnraum für mindestens 5000 Personen schaffen. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– Die Stadt Bern kauft Häuser auf dem Markt, um günstigen Wohnraum zu schaffen. Die hohen Immobilienpreise durchkreuzen diese Strategie, schreibt der «Bund».



– Die Städte Biel und Nidau verlangen Verbesserungen beim geplanten Westast der A-5-Umfahrung. Der «Bund» berichtet.



– Wenn die Autos dereinst selbstständig fahren, soll der Weg zur Arbeit zur Freizeit werden. Die Folgen sind noch nicht durchdacht, meint der «Tages-Anzeiger».