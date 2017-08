«Die Raststätte der Zukunft»

Text: Urs Honegger / 18.08.2017 08:14

«Wie soll die glorreiche Elektromobilität eigentlich aussehen?», fragt die «NZZ» in der heutigen Ausgabe. «Wie werden sich Tankstellen verändern, wenn trotz modernster Ladetechnik E-Fahrzeuge durchschnittlich 20 bis 30 Minuten brauchen, bis wir weiterfahren können? Dann wird jeder Tankstopp zu einer kleinen Rast.» Im September wird an der Autobahn A9, zwischen Nürnberg und München, die Tanke der nächsten Generation eröffnet: Die Münchner Architekten Allmann Sattler Wappner entwarfen Fürholzen West für den Betreiber Tank und Rast. Die gestalterische Herausforderung bestehe darin, «die Zukunft der Energien auch in einer architektonisch sichtbaren und spürbaren Weise umzusetzen und auch dem Ort gerecht zu werden», zitiert die «NZZ» die Betreiber. Daher entschied man sich für ein expressives Dach, das «einen fliessenden Übergang zwischen den Bereichen Tanken und Rasten» verdeutlicht. Das ist nachvollziehbar – aber etwas banal, meint die «NZZ»: «Wer also die Genese der Elektrotankstelle erleben will, sollte noch etwas warten. Fürholzen West ist ein erster Schritt zu einer neuen Ästhetik. Und da die Architekten keine Statements zu ihrem Werk abgeben dürfen, hier Prosa des Auftraggebers: ‹Ziel der geschwungenen Grossform ist es, die Tankstelle, die Raststätte und den Shop unter ein gemeinsames dynamisches Dach zu bringen.›»

Weitere Meldungen:



– Die Anzahl der leerstehenden Wohnungen steigt im Kanton Zürich weiter an, in der Stadt ist sie trotz hoher Bautätigkeit leicht gesunken. Die «NZZ» berichtet.





– Die eben nominierte Präsidentin der Fondation pour le Musée cantonal des beaux-arts tritt nach einer Polemik zurück. «24heures» berichtet.



– «Doris Leuthard soll der BLS das Fernverkehrs-Abenteuer ausreden», schreibt der «Bund». Der bernische Regierungsrat sucht eine Lösung im Streit zwischen BLS und SBB.



– Die Narben auf dem Bemag-Areal in Zunzgen (BL) sind weiterhin sichtbar – Implenia zögert Start ihrer Überbauung hinaus. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– Der Kanton Thurgau überweist den überarbeiteten Richtplan an den Grossen Rat. Die Kritik aus den Gemeinden wurde aufgenommen, schreibt das «St. Galler Tagblatt».