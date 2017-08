Text: Marcel Bächtiger / 21.08.2017 10:09

Vor dem Bauhaus-Archiv in Berlin zeigt eine wachsende Zahl von «Tiny Houses», was man auf zehn Quadratmetern Wohnfläche so alles tun kann. Keines der Häuser habe mehr als zehn Quadratmeter Grundfläche, berichtet der «Tages-Anzeiger». Das befreie die Architekten davon, für ihren Entwurf eine Baugenehmigung einholen zu müssen, und das wiederum erlaube Experimente. Angesichts eines Mini-Tee-Hauses, indem man erleben soll, «was dieser Raum mit dir macht», fragt die Zeitung: «Ist das Architekten-Esoterik? Naiv und völlig losgelöst von den handfesten Problemen, die sich gerade in vielen Städten stapeln: Wohnungsnot, entfesselte Mieten, Verkehrskollaps und Flächenfrass, um nur die wichtigsten zu nennen. Oder ist es genau das Gegenteil: endlich der Versuch, Antworten zu finden. Wer über den Bauhaus Campus Berlin läuft, kann sich nicht recht entscheiden.»



WEITERE MELDUNGEN:



– An der «Badenfahrt» sorgt die vom Architekturbüro Sidler entworfene Festbeiz «Baumhuus» für Aufsehen. Der Pavillon orientiert sich an der Wright'schen Spirale des Guggenheim Museums in New York. Die «Aargauer Zeitung» berichtet.



– Über die Folgen der Zweitwohnungsinitiative schreiben heute verschiedene Zeitungen, u.a. «Walliser Bote»: Die Bauwirtschaft im Wallis und Graubünden habe zwar unter den Folgen der Zweitwohnungsinitiative gelitten, die von den Initiativgegnern angekündigte Katastrophe und der «Ruin der Berggebiete» sei jedoch ausgeblieben. (Artikel online nicht verfügbar)



– «Teure, weisse Böden»: Die «Basler Zeitung» fragt sich, warum die Hochschule für Gestaltung in Kunst (HGK) in Münchenstein ständig die Farbe nachbessern muss. (Artikel nur für Abonnenten)