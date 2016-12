Velofreier Luzerner-Quai

Die Uferpromenade in der Stadt Luzern soll weiterhin Fussgängern vorbehalten bleiben und nicht für Velofahrer freigegeben werden. Der Fachverband Fussverkehr Schweiz hat bei der Stadt eine Petition mit 2352 Unterschriften eingereicht, damit das allgemeine Fahrverbot am Vierwaldstättersee auch in Zukunft erhalten bleibt. Für den Veloverkehr müsse auf der parallel verlaufenden Haldenstrasse eine sichere Lösung gefunden werden, heisst es in einer Mitteilung von Fussverkehr Schweiz. Die Organisation befürchtet bei einer Aufhebung des Fahrverbots Konflikte zwischen Fussgängern und Velos und ein höheres Unfallrisiko. Auf dem Quai sollten nach Ansicht der Organisation Kinder, ältere Leute und Menschen mit Behinderung ungestört von Fahrzeugen flanieren können. Insgesamt unterschrieben laut Mitteilung 1319 Personen aus der Stadt Luzern und 1033 Gäste die Petition. Die Unterschriften kamen innert zweier Monate zusammen. Ein Ende September eingereichtes Postulat von Grünen und SP im Luzerner Stadtparlament verlangt, dass die Quaianlage zwischen Luzernerhof und Verkehrshaus für den Veloverkehr geöffnet wird. Sie begründen die Forderung damit, dass die Strassenstrecke in dem Gebiet für Familien, Touristen, Senioren und andere Velofahrer unattraktiv, verkehrsreich gefährlich sei. Die Stadtregierung hat ihre Meinung zum Vorstoss noch nicht bekannt gegeben.