Ideen, Flausen und Spinnereien zur urbanen Verkehrszukunft.

Text: Urs Honegger / 30.09.2016 11:51

Der Verein ‹umverkehR› startet einen Wettbewerb und sucht Ideen zur zukünftigen Mobilität. «Egal, ob realpolitisch direkt umsetzbar oder abgehoben und träumerisch, Hauptsache auf den Punkt gebracht», heisst es in der Einladung. Die besten fünf eingereichten Ideen werden am 1. Dezember 2016 an der Veranstaltung ‹umverkehRt & abgefahren› im Cabaret Voltaire dem Publikum vorgestellt. Das Publikum wählt bestimmt den Sieger. Zu gewinnen gibt es eine Nachtzugreise in Europa ab Zürich für zwei Personen inklusive Übernachtung am Zielort. Einsendeschluss für die Ideen ist der 31. Oktober 2016.