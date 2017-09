Ein Plan für Riom

Text: Ludmila Seifert / 6.09.2017 11:48

Foto: Benjamin Hofer



Riom ist der Sitz des Theater Origens. Nun erhält die Gemeinde einen Gestaltungsplan. Am Samstag wird er im Rahmen der «Europäischen Tage des Denkmals» präsentiert.



Zusammen mit dem Festival Cultural Origen lädt der Bündner Heimatschutz im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals 2017 zu einer Betrachtung des öffentlichen Raum nach Riom ins Oberhalbstein ein. Der Architekt Men Duri Arquint und die Landschaftsarchitekten Sibylle Aubort Raderschall und Roland Raderschall haben eine Gestaltungsstudie zum öffentlichen Raum in Riom erarbeitet. Wie lassen sich die vorhandenen Freiräume im Dorf zu guten Orten machen? Aufbauend auf einer Analyse der Situation und der Qualitäten des Dorfes werden für die neuralgischen Punkte Lösungen skizziert. Die Studie bildet einen wichtigen Baustein in Origens breit angelegtem Nachdenken über Riom als dem Hauptsitz eines weit über die Region hinausstrahlenden Theaterfestivals. Die Gestaltungsstudie ist Abschluss und Höhepunkt der Ausstellung «Riom gestalten» zur Geschichte, Entwicklung und Zukunft des Dorfes. Sie wird am nächsten Samstag, 9. September 2017, in Anwesenheit der Autoren und der Auftraggeber um 12.30 und 15.00 Uhr im alten Schul- und Gemeindehaus am Dorfplatz im Zentrum von Riom statt. Die Veranstaltung ist öffentlich. Die Ausstellung «Riom gestalten» ist von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. In der Surses warten auch andere Häuser und Orte mit Beiträgen zu den Tagen des Denkmals 2017.