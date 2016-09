Schweizer Design in London

Text: Lilia Glanzmann / 12.09.2016 15:34

Foto: Paola Caputo

Die Schweizer Botschaft in London und die Pro Helvetia haben sieben Schweizer Designer eingeladen, an der diesjährigen London Design Biennale teilzunehmen. Mit dabei sind Jörg Boner, Kueng Caputo, Stéphanie Baechler, Adrien Rovero, Dimitri Baehler, Sibylle Stöckli und Pluersmitt. «Utopia» ist das Leitmotiv der Ausstellung im Somerset House. Für ihre Ausstellungsbeiträge – zu sehen in der Bildergalerie – haben die Designer jeweils mit einem Schweizer Unternehmen zusammengearbeitet. Jörg Boner etwa mit dem Freiburger Technologieunternehmen Bcomp. Enstanden ist dabei das Projekt «It’s time to leave the capsule, if you dare», eine kleine Leuchte aus Flachs. Den Schweizer Biennale Auftritt hat Giovanna Lisignoli kuratiert, das Ausstellungsdesign stammt von Damian Fopp. Für ihren Beitrag ist die Schweiz anlässlich der Eröffnungszeremonie nebst Russland und dem Libanon mit der «Jaguar Innovation Medal» ausgezeichnet worden. Die Biennale läuft noch bis zum 27. September 2016.