Wohnen statt beten

In der Kirche Rosenberg in Winterthur wurde eine Flüchtlingsunterkunft eingerichtet.

Immer mehr Kirchen stehen leer. Wie weiternutzen? Dieser Frage geht der zweite Kirchenbautag am 25. August an der Universität Bern nach. Die Veranstaltung diskutiert das Thema aus Sicht der Kirchgemeinde, der Denkmalpflege oder der öffentliche Hand. Daneben werden realisierte Beispiel vorgestellt, etwa die Kirche Rosenberg in Winterthur, die zur Flüchtlingsunterkunft wurde, oder die Kapelle Regina Mundi in Freiburg, die als Lesesaal dient. Anmeldung bis 18. August.