Gemütlich bin ich selbst!

Text: Agnes Schmid / 7.09.2017 12:03

Architekten machen Möbel, die im Raum verschwinden. Designer machen Möbel, die den Massstab des Raumes zerstören. Architekten machen Möbel, die die Lesbarkeit des Raumes unterstützen, Designer machen Möbel, die in der Serie verkauft werden müssen. So definiert Adolf Krischanitz den Unterschied zwischen Architekten und Designer. Es war ein Abend zum Thema Architektur und Manufaktur im Architekturforum Zürich. Wittmann als Möbelmanufaktur zeigte sein Können im Rahmen der Ausstellung <Inventur. Adolf Krischanitz>, und der Meister selbst sprach über seine Arbeit und darüber, dass man im Stuhl am besten einfach philosophische Gedanken wälzt. Zum Trinken gab es Grünen Veltliner aus der Wittmann Kelterei.