Architekten und Ingenieure unterstützen Energiestrategie 2050

Text: Urs Honegger / 7.03.2017 10:36

Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA) unterstützt das erste Massnahmenpaket der Energiestrategie des Bundes, das am 21. Mai 2017 zur Abstimmung kommt. «Die Energiestrategie nimmt die Architekten und Ingenieure in die Pflicht: Sie müssen die für die Gebäude benötigte Energie sparsam und effizient einsetzen und einen wesentlichen Anteil aus erneuerbaren Ressourcen decken», schreibt der SIA in einer Pressemitteilung. Da der Gebäudebereich heute 40 Prozent des Gesamtenergiebedarfs der Schweiz beansprucht, sei es richtig, hier den Hebel anzusetzen. Der SIA empfehle daher, das neue Energiegesetz anzunehmen.