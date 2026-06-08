Wasser neu gedacht
‹Vara› ist eine neue Generation intelligenter Trinkwasserlösungen. Das modulare System bedient die Anforderungen und ästhetischen Ansprüche zeitgemässer Architektur im privaten wie im öffentlichen Raum.
In der Küche pulsiert das Leben, denn sie hat sich längst vom reinen Arbeitsraum zum zentralen Lebensbereich gewandelt. Dieser Wandel stellt neue Anforderungen an die Gestaltung: Ein hochwertiger Stil soll mit technischer Exzellenz und einer intuitiven Handhabung verschmelzen. Genau an dieser Schnittstelle setzt Laufen mit ‹Vara Prime› an. Zusammen mit dem Designer Andreas Dimitriadis von Platinumdesign entwickelte Laufen ein ergonomisches Bedienkonzept, das den täglichen Wasserkomfort neu definiert – eine Lösung für ein designbewusstes Publikum, das Wert auf eine technologisch zukunftsfähige Ausstattung legt.
System ‹Vara›
‹Vara Prime›: intuitives Farbdisplay
‹Vara Business›: modulare Hochleistungssysteme (bis 60 l/h); chemie- freie Hygiene durch Mikro-Ozon
Filtration und Services: zertifizierter Schutz vor Mikroplastik und PFAS-Chemikalien (> 99,8 %), CO₂-Refill-Service in Laufen
Gestaltung: Platinumdesign (ergonomisches Konzept)
Laufen
www.laufen-vara.ch
«‹Vara Prime› ist eine konsequente Weiterentwicklung: Die Armatur vereint erweiterte Funktionalität mit einer intuitiven, benutzerfreundlichen Bedienung und zeigt noch mehr Liebe zum Detail», erklärt Dimitriadis den gestalterischen Ansatz. So denkt Laufen den täglichen Wasserbezug erfrischend neu und macht ihn zur intuitiven Geste. Ob gekühlt, sprudelnd, gefiltert oder heiss – das System liefert jede gewünschte Wasserart auf Knopfdruck.
Im Zentrum steht ein hochauflösendes Farbdisplay in Kombination mit einem präzisen Dreh-Drückknopf, dessen fein strukturierte Oberfläche für ein haptisch hochwertiges Griffgefühl sorgt. Als kochendes Wasser für den morgendlichen Earl Grey, 85 Grad warm für den perfekten Grüntee oder gekühltes Sprudelwasser nach dem Sporttraining: Die Steuerung ist intuitiv und erlaubt es, individuelle Nutzerprofile sowie Gefässgrössen exakt abzuspeichern. Besonders clever: Für Heisswasser stehen drei verschiedene Temperaturstufen zur Auswahl.
Die griffig strukturierte Oberfläche des Drehknopfs sorgt für eine wertige Haptik, während farbige Akzente die Wasserwahl intuitiv leiten. Ein durchdachter Sicherheitsmechanismus – das gezielte Drücken und Drehen für kochendes Wasser – schützt vor Fehlbedienungen und unterstreicht zugleich die mechanische Präzision und Wertigkeit des gesamten Systems.
Die gestalterische Qualität zeigt sich besonders auch in dieser Armaturenbasis. Die Bedienelemente sind in einem schwebenden Funktionszylinder über einem markanten Quersockel zusammengefasst. Dieses Detail dient keinem Selbstzweck: Das Design verzichtet ganz auf horizontale Flächen, auf denen sich Wasser sammeln könnte. Das erleichtert die Reinigung erheblich. Die technische Intelligenz des Systems setzt sich unter der Abdeckung fort. Die kompakte Systembox findet selbst in schmalen Spülenschränken ab 60 Zentimeter Breite Platz, was neue Spielräume in der Küchenplanung eröffnet. Der Verzicht auf ein Gallonenbehälter-System spart Energie und reduziert den Transportaufwand erheblich. Die leeren CO₂-Zylinder werden direkt am Standort in Laufen wieder befüllt – kurze Wege für einen grossen Effekt in der Kreislaufwirtschaft. So wird die ‹Vara›-Armatur zum Symbol einer neuen Planungsethik, die technologische Souveränität und gestalterische Eleganz zusammendenkt.
Was als Komfortgewinn im privaten Alltag beginnt, wird im gewerblichen Bereich zur sicherheitsrelevanten Infrastruktur. Mit der Linie ‹Vara Business› adressiert Laufen die hohen Frequenzen in Büros, Schulen, gastronomischen Betrieben und Spitälern. Das Sortiment reicht von kompakten Tischmodellen über elegante Wand- und Standgeräte wie den ‹Fresh Slim› bis hin zu platzsparenden Single-Armaturen für bestehende Küchen. Und weil die Produkte modular aufgebaut sind, lassen sie sich flexibel an die Anforderungen und Wasserqualitäten des jeweiligen Betriebs anpassen.
Im Zentrum steht dabei die technologische Souveränität: Die Modelle nutzen ein Verfahren mit kaltem Plasma und Mikro-Ozon, das bis zu 99 Prozent der Bakterien direkt an der Düse und ohne chemische Zusätze eliminiert. Eine spezielle Kühltechnologie mit einem 1,7-Liter-Karbonisator liefert jederzeit frisches, prickelndes Wasser und regeneriert sich nach jeder Entnahme automatisch – ideal, um auch grosse Gruppen von Personen zu versorgen.
«Die neue Armatur vereint Funktionalität mit einer intuitiven, benutzerfreundlichen Bedienung.»
Dazu kommt ein mehrstufiges Filtrationssystem, das selbst modernste Umweltbelastungen wie Mikroplastik, Hormone oder Arzneimittelrückstände beseitigt. Labortests gemäss Standard NSF 53 bestätigen, dass PFAS-Chemikalien um mehr als 99,8 Prozent reduziert werden. Je nach lokaler Wasserqualität lässt sich das System modular anpassen – etwa durch Ionenaustauscher für kalkhaltiges Wasser oder Aktivkohlefilter. Mit dem ‹Taste-Filter› kann das Wasser zudem gezielt mit Mineralstoffen wie Magnesium und Kalzium angereichert werden, was besonders bei vorhandenen Enthärtungsanlagen für ein optimales Geschmackserlebnis sorgt.
Ob als Statement im Daheim oder als hygienische Hochleistungslösung im Betrieb – ‹Vara› wird zum Symbol einer neuen Planung, die technologische Souveränität, radikale Reinheit und Eleganz zu einer zukunftssicheren Infrastruktur zusammendenkt.
«...» «»