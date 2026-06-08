Wasser neu gedacht

Was als Komfortgewinn im privaten Alltag beginnt, wird im gewerblichen Bereich zur sicherheitsrelevanten Infrastruktur. Mit der Linie ‹Vara Business› adressiert Laufen die hohen Frequenzen in Büros, Schulen, gastronomischen Betrieben und Spitälern. Das Sortiment reicht von kompakten Tischmodellen über elegante Wand- und Standgeräte wie den ‹Fresh Slim› bis hin zu platzsparenden Single-Armaturen für bestehende Küchen. Und weil die Produkte modular aufgebaut sind, lassen sie sich flexibel an die Anforderungen und Wasserqualitäten des jeweiligen Betriebs anpassen.

Im Zentrum steht dabei die technologische Souveränität: Die Modelle nutzen ein Verfahren mit kaltem Plasma und Mikro-Ozon, das bis zu 99 Prozent der Bakterien direkt an der Düse und ohne chemische Zusätze eliminiert. Eine spezielle Kühltechnologie mit einem 1,7-Liter-Karbonisator liefert jederzeit frisches, prickelndes Wasser und regeneriert sich nach jeder Entnahme automatisch – ideal, um auch grosse Gruppen von Personen zu versorgen.

«Die neue Armatur vereint Funktionalität mit einer intuitiven, benutzerfreundlichen Bedienung.» Andreas Dimitriadis, Designer

Dazu kommt ein mehrstufiges Filtrationssystem, das selbst modernste Umweltbelastungen wie Mikroplastik, Hormone oder Arzneimittelrückstände beseitigt. Labortests gemäss Standard NSF 53 bestätigen, dass PFAS-Chemikalien um mehr als 99,8 Prozent reduziert werden. Je nach lokaler Wasserqualität lässt sich das System modular anpassen – etwa durch Ionenaustauscher für kalkhaltiges Wasser oder Aktivkohlefilter. Mit dem ‹Taste-Filter› kann das Wasser zudem gezielt mit Mineralstoffen wie Magnesium und Kalzium angereichert werden, was besonders bei vorhandenen Enthärtungsanlagen für ein optimales Geschmackserlebnis sorgt.