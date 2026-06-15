Vom Funktionalen zum Atmosphärischen

Bereits mehr als 1200 Jahre ist das Wort Bad Teil des deutschen Wortschatzes. Aus dem germanischen «bat» für «erwärmtes Wasser» wurde im Althochdeutschen «bad». Das Badehaus bezeichnete den Ort, an dem man badet. Es war nicht nur ein Raum, um sich zu reinigen und zu pflegen, sondern auch ein sozialer Treffpunkt. Städte wie das aargauische Baden oder das süddeutsche Baden-Baden entwickelten dank lokalen Thermalquellen eine eigene Badekultur, was sich auch in den Ortsnamen spiegelte.

Thermalbäder und Wellness-Anlagen sind auch heute noch Teil unserer Badekultur. Die tägliche Körperpflege hat sich aber in den letzten 150 Jahren zunehmend in den privaten Raum verschoben. Doch wie schon das Badehaus, ist das Badezimmer nicht nur ein Raum, in dem gewaschen, geduscht oder gebadet wird. Es ist – gerade im heute oft hektischen Alltag – ein privater Rückzugsort geworden.