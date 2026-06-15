Vom Funktionalen zum Atmosphärischen
Die Produkte von Alterna sorgen mit zeitlosem Design und hochwertigen Materialien für Wohlgefühl im Badezimmer. Auch für die Küche hält die Marke elegante Lösungen bereit.
Bereits mehr als 1200 Jahre ist das Wort Bad Teil des deutschen Wortschatzes. Aus dem germanischen «bat» für «erwärmtes Wasser» wurde im Althochdeutschen «bad». Das Badehaus bezeichnete den Ort, an dem man badet. Es war nicht nur ein Raum, um sich zu reinigen und zu pflegen, sondern auch ein sozialer Treffpunkt. Städte wie das aargauische Baden oder das süddeutsche Baden-Baden entwickelten dank lokalen Thermalquellen eine eigene Badekultur, was sich auch in den Ortsnamen spiegelte.
Thermalbäder und Wellness-Anlagen sind auch heute noch Teil unserer Badekultur. Die tägliche Körperpflege hat sich aber in den letzten 150 Jahren zunehmend in den privaten Raum verschoben. Doch wie schon das Badehaus, ist das Badezimmer nicht nur ein Raum, in dem gewaschen, geduscht oder gebadet wird. Es ist – gerade im heute oft hektischen Alltag – ein privater Rückzugsort geworden.
Badprodukte und Küchenelemente von Alterna
Neuheiten Bad: ‹Alterna elena plus›, ‹Alterna luuna› und ‹Alterna luuna LED plus›
Neuheiten Küche: ‹Alterna lelac Black Collection›, ‹Alterna ferris›, ‹Alterna silvis›
Bezug: Sanitas Troesch AG
Garantie: 5 Jahre
Sanitas Troesch AG
info@sanitastroesch.ch
www.sanitastroesch.ch
So macht es sich die Marke Alterna seit ihrer Gründung vor 15 Jahren zur Aufgabe, mit gutem Design, wertigen Materialien und Licht atmosphärische Badezimmer zu gestalten. Was 2011 mit ersten Waschtischmöbeln begann, ist inzwischen zu einem Gesamtkonzept geworden. Von der Duschbrause über den Seifenspender bis zum Waschbecken und der Badewanne lassen sich heute alle Elemente individuell zusammenstellen und damit ein komplettes Bad einrichten. Alterna erweitert und ergänzt seine Möbellinien fortlaufend. «Es sind nicht nur neue Materialien und Trends, die uns dabei beeinflussen», sagt Maurizio Venturini, Leiter Product Management bei der Firma Sanitas Troesch, die die Marke Alterna exklusiv vertreibt. «Auch das Wissen, was unsere Kund*innen sich wünschen, fliesst in die Produkteanpassung ein. Denn in unseren Ausstellungsräumen bedienen wir täglich mehrere hundert Leute.»
«Wir entwickeln unsere Produkte mit jahrelangem Know-how sowie mit dem Gespür für neue Trends und die Bedürfnisse unserer Kund*innen.»
So haben die Möbellinien ‹Alterna elena plus› und ‹Alterna luuna› im Frühling 2026 ein Redesign erhalten. Die Front des Waschtisches ‹Alterna elena plus› ist neu von einem feinen Metallrahmen eingefasst, der an der oberen Kante nahtlos in die Griffleiste übergeht. Der Rahmen ist jeweils passend zum Farbton des Möbels gehalten: Nebst den klassischen Ausführungen mit Echtholzfurnier sowie in matten und hochglänzenden Lackfarben ist die Front neu auch in schwarzem Rauchglas erhältlich. «Ein Trend aus Italien», so Maurizio Venturini.
Die Badmöbel der Linie ‹Alterna luuna› sind neu mit einer geriffelten Front aus hochwertigem Echtholzfurnier erhältlich. Die Holzstruktur kommt dank der feinen Rippen zur Geltung und zeigt je nach Lichteinfall ein differenziertes Spiel von Hell und Dunkel. Die Rippenstruktur gibt es auch für matt lackierte Farben. Dazu passt der überarbeitete Spiegelschrank ‹Alterna luuna LED plus›. Die rund um den Spiegel laufende LED-Leuchte ist neu stufenlos dimmbar, in seinem Innern bietet der Schrank Platz für Badzubehör und Pflegeprodukte sowie zwei USB-C-Anschlüsse. Das Produkt gibt es in unterschiedlichen Grössen und als eingebaute oder wandgehängte Variante.
Nachdem Alterna sich mit seinen Badmöbellinien etabliert hatte, folgte vor vier Jahren der nächste logische Schritt: edle Komponenten für die Küche. Auch hier verbessert und erweitert die Marke ihre Produkte stetig. In der ‹Alterna lelac Black Collection› gibt es das Spülbecken nun in edlem Schwarz. Dieses überzeugt nicht nur ästhethisch. Seine Oberfläche ist resistent gegen Flecken und Kratzer und hält Temperaturen bis zu 280 Grad aus. Die Armatur ‹Alterna ferris› ist neu in massivem, rezyklierbarem Edelstahl erhältlich und dank Schwenkauslauf flexibel nutzbar. Wer noch mehr Komfort wünscht, wählt die Armatur mit Auszugsbrause. ‹Alterna silvis› ist eine dezente Lösung, um optisch störende Spülmittelflaschen zu eliminieren. Der in die Oberfläche integrierte Spülmittelspender lässt sich einhändig bedienen und dosieren. Ausserdem lässt er sich auch bequem von oben nachfüllen und fasst 300 Milliliter.
«...» «»