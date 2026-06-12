Schicht um Schicht zur Substanz
Oberflächen in Küche und Bad sind starken Belastungen ausgesetzt. Das ‹High Pressure Laminate› zeigt, dass eine Oberfläche zugleich belastbar und ästhetisch sein kann.
1357 Meter über Meer liegt Gluringen. In diesem typischen Gomser Dorf steht eine Doppel-Stallscheune, die Roman Hutter Architektur im Heuraum-Geschoss mit einem Blockteil ergänzt haben. Dies, ohne den Wert des Objekts im Ortsbild zu schmälern und die Struktur des Blockholzbaus unnötig zu verändern. Auf dem Heuboden fügt sich heute eine neue Wohneinheit ein, während das Stallgeschoss als Keller genutzt wird.
Die Küche hat sich längst vom abgeschlossenen Arbeitsraum zum gestalterischen Ankerpunkt der Wohnung gewandelt. Damit ist auch der Anspruch an die Materialität gestiegen: Gefragt sind Oberflächen, die die haptische Wärme des Wohnraums verströmen, aber hygienisch sind. Die Firma Argolite fertigt in Willisau ein Material, das genau in diesem Spannungsfeld operiert.
Die Küche hat sich längst vom abgeschlossenen Arbeitsraum zum gestalterischen Ankerpunkt der Wohnung gewandelt. Damit ist auch der Anspruch an die Materialität gestiegen: Gefragt sind Oberflächen, die die haptische Wärme des Wohnraums verströmen, aber hygienisch sind. Die Firma Argolite fertigt in Willisau ein Material, das genau in diesem Spannungsfeld operiert.
In der Stallscheune in Gluringen verleihen nun farbige Akzente der Küche und dem Badezimmer Wärme und Helligkeit: Die blauen ‹Kompakt Plus›-Platten und die grünen ‹Argoplax›-Platten stammen aus der einzigen Schweizer HPL-Produktion.
HPL – High Pressure Laminate – klingt zunächst nüchtern. Doch hinter dem Kürzel verbirgt sich ein Prozess der Verdichtung. Mehrere Schichten Papier werden mit Harz getränkt und unter hohem Druck sowie Temperatur zu einer untrennbaren Einheit verpresst. Das Resultat ist kein blosser Kunststoff, sondern ein hochverdichteter Verbundwerkstoff.
«Architektonische Freiheit entsteht dort, wo das Material die Funktion fast unsichtbar übernimmt. Das HPL erlaubt uns, die Grenzen zwischen Arbeitsfläche und Möbel verschwimmen zu lassen, ohne Kompromisse bei der Beständigkeit einzugehen», sagt Stephanie Waltisperg, die bei Argolite für das Marketing verantwortlich ist. Dieser Leitgedanke prägt den Einsatz von HPL im modernen Innenausbau. Bei Argolite wird er zur technischen Norm: Das Material ist weitgehend antibakteriell und erfüllt die EN-Norm 438, weshalb es sich für die sensiblen Zonen in Küche und Bad besonders eignet.
«HPL ist mehr als nur eine schützende Schicht – es verdichtet Handwerk und Technologie zu einer Oberfläche.»
Für Planer*innen ist bei der Wahl einer Arbeitsplatte nicht nur die Fläche entscheidend, sondern auch der Abschluss – also die Kante. Hier bietet die selbsttragende HPL-Platte ‹Alukompakt› eine architektonische Lösung, die ohne aufwendige Unterkonstruktionen auskommt. Mit ihrem schwarzen Kern erlaubt sie ein schlankes, präzises Kantenbild, das die horizontale Linie der Küchengestaltung betont, statt sie durch klobige Abschlüsse zu stören. Schwarz ist neben Braun, Weiss, Beige und Hellgrau eine von fünf Kernfarben.
Stallscheune, Gluringen
Architektur: Roman Hutter Architektur, Luzern
Verarbeitung: Holzbau Weger AG, Münster
Argolite ‹High Pressure Laminate›
Dekore/Strukturen: Holz, Stein, Naturfaser, ‹Argotex›; Matt, Hochglanz, Alumatt, Lava, Madera
Anwendungsbereiche: Küchenabdeckungen, Rückwände, Fronten, Badezimmermöbel
Doch Argolite lässt es nicht bei der technischen Performance bewenden. Die exklusive Naturfaser-Linie bricht mit der oft sterilen Anmutung von Schichtstoffen: Das aus Kernschichten aufgebaute Rohmaterial erlangt im Zusammenspiel mit der HPL-Produktion von Argolite seinen eigenständigen Charakter.
Dass HPL im Innenausbau eine tragende Rolle spielt, liegt an seiner unaufgeregten Widerstandsfähigkeit. So zeigt die einstige Stallscheune in Gluringen beispielhaft, wie robuste Materialien Gestaltungsfreiheit und Gebrauchstauglichkeit vereinen. ‹Kompakt Plus›-HPL eignet sich besonders gut bei Renovationen, da es – je nach Beschaffenheit des Untergrundes – mit dem geeigneten Klebesystem direkt auf den bestehenden Untergrund geklebt werden kann.
Jenseits kurzlebiger Trends bietet das Material damit eine haptische Vielfalt, die den Alltag in Küche und Bad mühelos mitmacht. Letztlich ist Dauerhaftigkeit der Kern jeder ökologischen Strategie: Ein Bauteil, das nicht ersetzt werden muss, ist in seiner Bilanz schlicht konsequent.
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