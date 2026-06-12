Schicht um Schicht zur Substanz

1357 Meter über Meer liegt Gluringen. In diesem typischen Gomser Dorf steht eine Doppel-Stallscheune, die Roman Hutter Architektur im Heuraum-Geschoss mit einem Blockteil ergänzt haben. Dies, ohne den Wert des Objekts im Ortsbild zu schmälern und die Struktur des Blockholzbaus unnötig zu verändern. Auf dem Heuboden fügt sich heute eine neue Wohneinheit ein, während das Stallgeschoss als Keller genutzt wird.

Die Küche hat sich längst vom abgeschlossenen Arbeitsraum zum gestalterischen Ankerpunkt der Wohnung gewandelt. Damit ist auch der Anspruch an die Materialität gestiegen: Gefragt sind Oberflächen, die die haptische Wärme des Wohnraums verströmen, aber hygienisch sind. Die Firma Argolite fertigt in Willisau ein Material, das genau in diesem Spannungsfeld operiert.

