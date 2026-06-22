Massarbeit am Seeufer

Über dem Restaurant befindet sich eine geräumige 4½-Zimmer-Wohnung. Der leicht angewinkelt dazu gesetzte Neubau umfasst sechs 3½-Zimmer-Wohnungen mit jeweils zusätzlichem Studio im Souterrain. Die Wohnungen öffnen sich nach Westen zum Park und zur Seelandschaft. Zwischen dem Ersatzbau und dem Neubau entsteht ein privater Innenhof. Sorgfalt und Materialwertigkeit sind auch im Innenraum Programm. Das zeigt sich etwa in Form von Jurakalk-Natursteinböden und Bisazza-Glasmosaiken in den Badezimmern. Und das zeigt sich auch in den Küchen- und Badezimmermöbeln, die die Küchenbaufirma Forster Manufaktur für dieses Projekt massgeschneidert hat. «Jedes Element wurde in Form, Höhe, Breite, Innenleben sowie in der Beleuchtung individuell entwickelt», sagt Giovanni Cerfeda, Bauherr des Projektes und Inhaber der Forster Manufaktur. Musste sich die Kundschaft früher mit den Standardmassen abfinden, läuft es heute genau umgekehrt: Das 152-jährige Unternehmen bedient die individuellen Wünsche seiner Kund*innen.



«Jedes Element wurde in Form, Höhe, Breite, Innenleben sowie in der Beleuchtung individuell entwickelt.» Giovanni Cerfeda, Inhaber Forster Manufaktur

Bei den Proportionen der Küche etwa weicht Forster vom Standard ab – zugunsten von Komfort, Stauraum und einer ruhigeren Raumwirkung. Die Arbeitsflächen liegen üblicherweise 90 bis 95 Zentimeter über Boden. Daraus geht bei Forster-Küchen eine Korpushöhe von 76,2 Zentimetern und eine Sockelhöhe von 10,5 bis 15 Zentimetern hervor. Im Projekt am Pfäffikersee wird der Sockel jedoch deutlich reduziert: Die Elemente reichen fast bis zum Boden, womit die Sockelhöhe nur 3,5 Zentimeter beträgt. Auch die Fronten der Oberschränke laufen über den eigentlichen Korpus hinaus, bis knapp unter die Decke. So entstehen präzise proportionierte Volumen, die den Raum ruhig und klar gliedern. Dazu tragen auch die LED-Leuchten in den Oberschränken bei: Sie sind so positioniert, dass sie die gesamte Arbeitsfläche gleichmässig ausleuchten – ohne harte Schatten und ohne Blendung.