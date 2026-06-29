Die Produktion der Zukunft
Die vertikale Fabrik ‹Zephyr Ost› steht mitten in Zug. Das Gebäude spart Platz, steigert die Effizienz und zeigt, wie sich industrielle Fertigungsprozesse nachhaltig in urbane Räume integrieren lassen.
Wer durch das Zuger Quartier zwischen Baarerstrasse und Bahngleisen spaziert, erlebt eine seltene Symbiose. Wo andernorts die Industrie an den Stadtrand gedrängt wird, wächst sie hier in die Höhe. Das Projekt ‹Tech Cluster Zug› ist mehr als eine Standortoptimierung; es ist eine städtebauliche Ansage. In einer globalisierten Industrielandschaft wirkt der Verbleib an den Standorten Zug und Sulgen fast wie ein Anachronismus – doch genau in dieser räumlichen Dichte liegt der strategische Vorteil: die unmittelbare Nähe von Forschung, Design und Montage.
Qualität ist in der Architektur oft eine Frage der Beständigkeit. Ein Gebäude überdauert Jahrzehnte, und der Anspruch an die darin verbauten Systeme ist entsprechend hoch. Das Unternehmen V-Zug gewichtet diesen Langlebigkeitsgedanken hoch. Das zeigt sich physisch in seiner vertikalen Fabrik ‹Zephyr Ost› von Diener & Diener in Zug: Anstatt wertvolles Bauland in der Fläche zu versiegeln, stapelt V-Zug hier seine industriellen Produktionsprozesse übereinander.
Diese Form der Selbstverpflichtung hat direkte Auswirkungen auf die Planungssicherheit von Architekt*innen. Die Zusammenarbeit mit dem Schweizer Küchenbau und dem lokalen Fachhandel ist ein über Jahrzehnte gewachsenes Ökosystem. Wer mit V-Zug arbeitet, stützt somit ein Netzwerk aus lokalen Lieferant*innen und sichert industrielle Arbeitsplätze, die durch konsequente Ausbildung und Innovation zukunftssicher gemacht werden. Mit dem strategischen Ansatz ‹Design for Circularity› rückt V-Zug die Ökobilanz des gesamten Lebenszyklus in den Fokus. In einer Welt, die sich oft im schnellen Konsum verliert, ist die Reparaturfähigkeit das radikalste Nachhaltigkeitsargument. Geräte werden so konstruiert, dass wertvolle Ressourcen im Kreislauf bleiben können. Dieser Aspekt wird für die Zertifizierung nachhaltiger Gebäude – etwa nach SNBS oder Minergie-P – immer gewichtiger. So verzichtet V-Zug mit den Küchengeräten der ‹Excellence Line› auf visuelles Rauschen und setzt dabei auf die Materialität von Glas, Metall und Licht.
Vertikale Fabrik ‹Zephyr Ost›, 2024
Tech Cluster Zug, Industriestrasse, Zug
Bauherrschaft: V-Zug Infra AG
Geschossfläche: 17 100 m²
Nutzung: Produktion, Montage, Büro für Produktion und Entwicklung
Architektur: Diener & Diener, Basel
V-Zug ‹Excellence Line›
Geräte: Backofen, Steamer
Produktionsstandort: Zug
Funktionen: ‹Circle Slider› (Touchdisplay), ‹Autodoor›
V-Zug
Industriestrasse 66
6302 Zug
info@vzug.com
www.vzug.com
Eine funktionierende Formensprache müsse die technologische Komplexität im Inneren bändigen, damit die Bedienung zur intuitiven Geste werden kann, so das Credo des Designteams. Ob beim patentierten Kombi-Steamer, der in Zuger Laboren perfektioniert wurde, oder bei den hocheffizienten Waschsystemen aus Sulgen – die Innovation dient dazu, die Nutzer*innen im Alltag zu entlasten.
«Mit der vertikalen Fabrik in Zug bekennen wir uns klar zum Produktionsstandort Schweiz. Sie steht für eine zukunftsorientierte, ressourcenschonende Industrie und für den Anspruch, Innovation, Design und Fertigung räumlich und gedanklich eng zu verbinden.»
Wer so wie V-Zug im Hochlohnland Schweiz produziert, muss präziser und nachhaltiger sein als die Player im globalen Wettbewerb. Dieser produktive Druck erzeugt eine Exzellenz, die in jedem Detail spürbar wird – von der haptischen Qualität eines Touchdisplays wie ‹Circle Slider› bis zur Präzision der Emaillierung, die in Zug nach wie vor als Kernkompetenz gepflegt wird. «Swissness verstehen wir nicht als Herkunftslabel, sondern als Haltung: als bewusste Verantwortung für Qualität, Präzision und die gesamte Wertschöpfung – von der Entwicklung über die Fertigung bis zum langfristigen Service», sagt Marcel Feurer, Direktor Markt Schweiz und Mitglied der Geschäftsleitung.
Das Bekenntnis zum Produktionsstandort mitten in Zug ist sozusagen auch ein Versprechen an die Disziplin der Architektur: Es garantiert Systeme, die nicht für den schnelllebigen Austausch, sondern für die Dauerhaftigkeit eines Gebäudes gebaut sind. In einem Zeitalter des Umbruchs bleibt der Tech Cluster Zug damit das Epizentrum einer Beständigkeit, die zeigt, wie sich industrielle Produktion nachhaltig in urbane Räume integrieren lässt.
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