Die Produktion der Zukunft

Eine funktionierende Formensprache müsse die technologische Komplexität im Inneren bändigen, damit die Bedienung zur intuitiven Geste werden kann, so das Credo des Designteams. Ob beim patentierten Kombi-Steamer, der in Zuger Laboren perfektioniert wurde, oder bei den hocheffizienten Waschsystemen aus Sulgen – die Innovation dient dazu, die Nutzer*innen im Alltag zu entlasten.



«Mit der vertikalen Fabrik in Zug bekennen wir uns klar zum Produktionsstandort Schweiz. Sie steht für eine zukunftsorientierte, ressourcenschonende Industrie und für den Anspruch, Innovation, Design und Fertigung räumlich und gedanklich eng zu verbinden.» Marcel Feurer, Direktor Markt Schweiz V-Zug

Wer so wie V-Zug im Hochlohnland Schweiz produziert, muss präziser und nachhaltiger sein als die Player im globalen Wettbewerb. Dieser produktive Druck erzeugt eine Exzellenz, die in jedem Detail spürbar wird – von der haptischen Qualität eines Touchdisplays wie ‹Circle Slider› bis zur Präzision der Emaillierung, die in Zug nach wie vor als Kernkompetenz gepflegt wird. «Swissness verstehen wir nicht als Herkunftslabel, sondern als Haltung: als bewusste Verantwortung für Qualität, Präzision und die gesamte Wertschöpfung – von der Entwicklung über die Fertigung bis zum langfristigen Service», sagt Marcel Feurer, Direktor Markt Schweiz und Mitglied der Geschäftsleitung.



Das Bekenntnis zum Produktionsstandort mitten in Zug ist sozusagen auch ein Versprechen an die Disziplin der Architektur: Es garantiert Systeme, die nicht für den schnelllebigen Austausch, sondern für die Dauerhaftigkeit eines Gebäudes gebaut sind. In einem Zeitalter des Umbruchs bleibt der Tech Cluster Zug damit das Epizentrum einer Beständigkeit, die zeigt, wie sich industrielle Produktion nachhaltig in urbane Räume integrieren lässt.