Architektur der Stille

‹SaphirMatt› verbindet Durabilität und Ästhetik – das Induktionskochfeld wurde 2024 mit dem ‹Red Dot: Best of the Best› ausgezeichnet. Die feine Textur bietet einen bis zu zehnmal höheren Schutz vor Kratzern als herkömmliche Glaskeramik und ist zudem unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken. Die matte Oberfläche erzeugt ein fein abgestimmtes Lichtspiel zwischen Absorption und Reflexion. Daraus resultiert eine Tiefenwirkung, die an einen Bergsee erinnert, ruhig eingebettet in die Landschaft. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die flächenbündig eingebaute Variante mit integriertem Dunstabzug, die eine Kochinsel ohne Blickbarrieren ermöglicht.





«Die fein strukturierte Oberfläche des Induktionskochfelds SaphirMatt verleiht der Küche eine elegante, zurückhaltende Präsenz. Gleichzeitig ist sie bemerkenswert widerstandsfähig gegen Kratzer.» Roberto Schipani, Leiter Objektmarkt Electrolux

Die matte Optik setzt sich konsequent in den vertikalen Fronten fort. Die beiden Kombisteamer und die Wärmeschublade der Linie ‹Matt Schwarz› sind auf komfortabler Arbeitshöhe im Hochschrank integriert. Die samtig anmutende Oberfläche ordnet sich der Architektur unter und verleiht der Küche eine ungeahnte Eleganz. Die abgerundeten Kanten absorbieren das einfallende Licht und erzeugen einen natürlichen Farbverlauf zu den angrenzenden Materialien.