Architektur der Stille
Wie lassen sich Hochleistungsgeräte in eine zeitgemässe Küche integrieren, ohne die visuelle Ruhe zu stören? Ein Neubau im schwyzerischen Unteriberg macht es vor: Kochinsel und Gerätefronten verschmelzen mit den benachbarten Oberflächen zu einem Ganzen.
Gute Architektur lässt sich nicht nur sehen, sondern auch fühlen. Wer die frisch fertiggestellte Eigentumswohnung in Unteriberg betritt, spürt sofort die alpine Atmosphäre. Das liegt an den hellen Holzfronten, dem geölten Parkett und den grossen Fenstern, die die beeindruckende Berglandschaft rahmen. Die Küche ist Knotenpunkt des offenen Wohnkonzepts: Kochen, Aufenthalt und Kommunikation gehen nahtlos ineinander über. Das verlangt von den Geräten visuelle Zurückhaltung – eine Anforderung, die oft daran scheitert, dass technische Geräte wie Fremdkörper wirken: zu präsent, kühl und laut im Ausdruck. Hier setzt Electrolux an und überführt mit den Gerätelinien ‹SaphirMatt› und ‹Matt Schwarz› die Küche in eine neue Materialität, dank der sich die technischen Geräte harmonisch in das architektonische Gesamtbild einfügen.
‹SaphirMatt› verbindet Durabilität und Ästhetik – das Induktionskochfeld wurde 2024 mit dem ‹Red Dot: Best of the Best› ausgezeichnet. Die feine Textur bietet einen bis zu zehnmal höheren Schutz vor Kratzern als herkömmliche Glaskeramik und ist zudem unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken. Die matte Oberfläche erzeugt ein fein abgestimmtes Lichtspiel zwischen Absorption und Reflexion. Daraus resultiert eine Tiefenwirkung, die an einen Bergsee erinnert, ruhig eingebettet in die Landschaft. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die flächenbündig eingebaute Variante mit integriertem Dunstabzug, die eine Kochinsel ohne Blickbarrieren ermöglicht.
«Die fein strukturierte Oberfläche des Induktionskochfelds SaphirMatt verleiht der Küche eine elegante, zurückhaltende Präsenz. Gleichzeitig ist sie bemerkenswert widerstandsfähig gegen Kratzer.»
Die matte Optik setzt sich konsequent in den vertikalen Fronten fort. Die beiden Kombisteamer und die Wärmeschublade der Linie ‹Matt Schwarz› sind auf komfortabler Arbeitshöhe im Hochschrank integriert. Die samtig anmutende Oberfläche ordnet sich der Architektur unter und verleiht der Küche eine ungeahnte Eleganz. Die abgerundeten Kanten absorbieren das einfallende Licht und erzeugen einen natürlichen Farbverlauf zu den angrenzenden Materialien.
Linie ‹SaphirMatt›
Produkt: Induktionskochfeld
Material und Oberfläche: strukturierte Glaskeramik mit extrem hoher Kratzresistenz; Ausführung in mattem Schwarz, reflexionsarm und unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken
Technologie: Teil der Electrolux ‹EcoLine›; ausgestattet mit ‹SenseBoil®›- und ‹SenseFry®›-Sensoren
Optional: ‹SuperFlat›-Rahmen, auch mit integriertem Dunstabzug
Linie ‹Matt Schwarz›
Produkte: Backofen, Kombisteamer, Wärme- und Vakuumierschublade, mattschwarze Glasoberfläche mit reduzierter Reflexion, Touch-Bedienung
Technologie: Teil der Electrolux EcoLine,
Energieeffizienz A++
Je nach Tageszeit verändert sich der Ton von gräulich-silbrig zu tiefschwarz und schafft eine visuelle Brücke zur eindrucksvollen Bergwelt. Das matte Schwarz von Electrolux ist die Antwort auf das Bedürfnis nach Oberflächen, die sich natürlich und ehrlich anfühlen. Ein Beweis dafür, dass Hochleistung in der Küche heute vor allem eines muss: den nötigen Service bieten, und sich optisch zurücknehmen.
Electrolux AG
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Roberto Schipani, Leiter Objektmarkt
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