Zirkulit FR

À titre d’exemple, l’entreprise Eberhard produit des matières premières secondaires à partir de montagnes de matériaux de démolition non triés. Grâce à un processus sophistiqué qui fait appel à des capteurs optiques, à des bras de préhension contrôlés par l’IA et à un traitement par voie humide, elle peut encore mieux exploiter le flux massif de déchets en Suisse et soulager les espaces de décharge, alors que la place vient à manquer. Elle trie les matériaux, sépare les minéraux en composants lourds et légers, qu’elle transforme en matières premières. D’autres entreprises partenaires de Zirkulit utilisent ensuite ces matières premières pour fabriquer de nouveaux matériaux de construction: Kästli Bau, près de Berne, produit un béton circulaire qui contient plus de matières secondaires, mais moins de ciment que le béton recyclé traditionnel, tout en stockant davantage de CO2. L’entreprise zougoise Swisspor fabrique le premier isolant circulaire moussé à partir de déchets de construction.

Ce cahier thématique se penche sur le fonctionnement du cycle Zirkulit. Guillaume Habert, professeur à l’EPFZ, explique les véritables avantages du recyclage. La photographe Annick Ramp a mis en images les amas de gravats, les installations de tri, le laboratoire et les halles de production, ainsi que les personnes qui œuvrent en coulisses. Petit à petit, le cycle se referme pour nous permettre de laisser la construction linéaire derrière nous.