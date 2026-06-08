Hogwarts hinter Putzfassade

Nur vier Jahre nach dem Projektstart eröffnete 2016 die neue Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (KJP) auf dem Areal Königsfelden – ein wichtiger Schritt, um die Angebote des Kantons an einem zentralen Standort zu bündeln. Gemeinsam mit dem damaligen Chefarzt Jürg Unger und dem Berater Daniel Pauli entwickelten die PDAG das Raumprogramm. Im Wettbewerb entwarfen die Teams ein Haus mit drei Stationen, einer Tagesklinik, Büros und Schulräumen. Im Oktober 2014 gingen Erne Holzbau und FSP Architekten als Gewinner hervor. Schon im darauffolgenden Juni legten sie den Grundstein. Die Geschwindigkeit bestimmte die Bauweise: Grosse Teile wurden im Werk aus Holz vorgefertigt, abgesehen vom Anschluss an das unterirdische Wegnetz hat das Haus kein Untergeschoss.

Je nachdem, wer die Geschichte erzählt, orientiert sich das Haus an der Struktur seiner Nachbarbauten oder an der Harry-Potter-Zauberschule Hogwarts. Für beide Fälle gilt: Die Stationen sind um zwei Innenhöfe gruppiert. So haben Kinder und Jugendliche verschiedene Ausblicke, und das Pflegepersonal behält den Überblick über die Stationsgänge. Die leicht abgedrehten Fassaden sind im Aussenraum kaum wahrzunehmen, in den Gängen brechen sie gemeinsam mit den grünen Farbquadraten das strenge Raster. Im Treppenhaus tanzen die Fenster in verschiedenen Formaten die Treppe entlang. Aussen fassen gerippte Putzfelder die unterschiedlichen Fenster. Sie nehmen diskret Kontakt auf mit den fein gewellten Metallfeldern des Nachbarbaus.

Die Architektur des Kinder- und Jugendpsychiatriezentrums ist kein Zauberwerk, aber der Hogwarts-Vergleich inmitten strenger Vorgaben und knapper Budgets hat zu einigen gestalterischen Kniffen geführt. Sie schaffen eine inspirierende Atmosphäre, die dem Haus für die jungen Patient*innen etwas von seiner Schwere nimmt.