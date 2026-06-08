Es begann in Vindonissa

Den Ausgangspunkt bildet das römische Legionslager Vindonissa, errichtet vor 2000 Jahren nahe der Aare. Es galt nicht nur als wichtigstes Militärzentrum zwischen Elsass und oberer Donau, sondern schon damals auch als Ort der Heilkunst. Archäolog*innen fanden in den 1930er-Jahren etwa Reste eines Lazaretts und eines Kurhauses sowie Spuren eines Militärspitals für knapp 500 Patienten. Das Militärlager für mehr als 6000 Soldaten und mehrere tausend Hilfssoldaten prägte die Topografie nachhaltig: Strassenachsen, Geländeterrassen und Infrastrukturen bildeten ein erstes räumliches Gerüst, das teilweise bis heute nachwirkt. Im 3. Jahrhundert zogen die römischen Truppen wieder ab – danach blieb das Gebiet zwar besiedelt, verlor aber seine militärische Bedeutung.

Im Mittelalter setzte mit der Gründung des Klosters Königsfelden eine neue, prägende Bauphase ein. Anlass war die Ermordung des Königs Albrecht von Habsburg 1308 durch seinen Neffen auf einem Feld bei Windisch, das seither Königsfelden heisst. Um seine Seele zu retten, stifteten die Hinterbliebenen ein Kloster mit einem Frauen- und einem Männerkonvent und einer Kirche; für den Klosterbau wurden auch alte Römerquader verwendet. Es entstand in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Legionslagers und nutzte teilweise dessen Strukturen weiter. Ab 1317 liess sich Albrechts Tochter Agnes im Kloster nieder und vollendete das Gründungswerk ihrer Mutter. Sie betrieb ab 1330 ein Spital für «gemeine Sieche und kranke Kinder». Das Areal entwickelte sich zu einem religiösen und wirtschaftlichen Zentrum mit klar gefassten Höfen, Gärten und Nutzflächen. Im Zuge der Reformation wurde das Kloster 1528 in eine bernische Landvogtei umgewandelt, psychisch Kranke wurden aber weiterhin betreut.

Die Geschichte der modernen psychiatrischen Klinik in Königsfelden begann mit der Gründung des Kantons Aargau 1803. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts schmiedeten Kanton und Klinikdirektoren erste Pläne für einen Neubau und veranstalteten 1860 einen Wettbewerb. Das Preisgericht, dem auch Gottfried Semper angehörte, prämierte drei Projekte. Im Anschluss bat der Landammann Semper, die Planung der Anstalt gleich selbst zu übernehmen. Der Grosse Rat verhinderte die Direktvergabe, die Planung lag brach. 1862 nahm der neue Klinikdirektor Edmund Schaufelbühl den Faden wieder auf und reiste durch Europa, um sich «ausländische Anstalten» anzusehen. Gemeinsam mit Kantonsbaumeister Ferdinand Rothpletz plante er danach das Klinikgebäude und den umliegenden Park.

Vorbildlicher Klinikneubau

Im Jahr 1872, nach vier Jahren Bauzeit, wurde das heutige Hauptgebäude eingeweiht, und die ersten Patient*innen zogen in die ‹Kantonale Krankenanstalt für körperlich Kranke und Irre› ein: Frauen im linken Flügel, Männer im rechten – je nach Diagnose und sozialem Status in unterschiedlichen Abteilungen. In den grosszügigen Räumen zwischen den beiden Flügeln wohnte der Klinikdirektor. Das ‹Correspondenz-Blatt für Schweizer Aerzte› jubelte: «Die neue Anstalt in Königsfelden ist weitaus die schönste und besteingerichtete Anstalt der Schweiz.» Tatsächlich folgte bereits die frühe psychiatrische Institution den damals fortschrittlichen Prinzipien einer offenen, landschaftlich eingebetteten Anlage. Entsprechend entstanden rund ums Hauptgebäude pavillonartige Klinikbauten in einer parkartigen Umgebung, die Heilung durch Licht, Luft und Bewegung unterstützen sollte. Zugleich riss man die mittelalterlichen Klostergebäude ab, und die Kirche, die damals als Kornspeicher diente, wurde wieder in ein Gotteshaus rückgebaut.

Im Laufe des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts kamen weitere Stationen, Ökonomiegebäude und Infrastrukturen hinzu, wobei die pavillonartige Struktur erhalten blieb. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte eine Phase der Verdichtung und Modernisierung ein: Überbelegung, Mammutabteilungen mit 70 und mehr Patient*innen, zu kleine Arbeitsräume, mangelhafte Personalunterkünfte und die Ansprüche neuzeitlicher Psychiatrie motivierten die Königsfelder*innen, die nächste Ausbauetappe anzupacken: 1959 bewilligte die Aargauer Bevölkerung in einer Abstimmung 19 Millionen Franken. Als Erstes wurde 1964 das im Grundriss dreieckige Schwesternhochhaus mit 85 Zimmern eingeweiht, entworfen von Barth und Zaugg. Im selben Jahr wurde mit dem Bau eines neuen Betriebsgebäudes begonnen, 1967 mit dem Bau der neuen Aufnahmestation sowie dreier Pavillons für ältere Kranke, entworfen von den Architekten Blatter, Schenker und Brunner. Die insgesamt 248 neuen Betten wurden 1970 bezogen. Parallel dazu wurde der Campus unterirdisch erweitert: Kanäle und später Gänge für elektrische Fahrzeuge, die Menüs, Wäsche oder Medikamente verteilen, und Velos, auf denen die Angestellten zirkulieren. Weil der Umbau der Klinik teurer zu stehen gekommen wäre als ein Ersatz, wurde damals auch diskutiert, ob sie abgerissen werden könnte. Der Kanton entschied sich 1971 jedoch für den Erhalt bei gleichzeitigem Abriss der Seitenflügel. Als Ersatz wurden zwei weitere Pavillons mit Küche und Personalrestaurant errichtet. Seit den 1990er-Jahren wurde das Areal zunehmend unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten weiterentwickelt. Historische Bauten – insbesondere im Umfeld des Klosters – wurden restauriert und in die Gesamtanlage integriert.

Heute zeigt sich das Areal als geschichtsreiches und vielschichtiges Ensemble: römische Spuren im Untergrund und eine mittelalterliche Klosterkirche als identitätsstiftender Kern – eingebettet in einen Klinikcampus mit weitläufigem Park, der historische Schichten mit zeitgenössischer Architektur verbindet. Haus und Gartenanlage sind heute Denkmäler von nationaler Bedeutung, und das gesamte Areal gilt als wichtige Ausgrabungsstätte für die Archäologie.

Quelle: Simon Teuscher, Claudia Moddelmog: ‹Königsfelden – Königsmord, Kloster, Klinik›, Verlag Hier und Jetzt, 2012