Ein Park für alle
Mit ihrer Üppigkeit und Formenvielfalt hatten schon die Gärten der einstigen ‹Heilanstalt› Vorbildcharakter. Im Zentrum der heutigen Gestaltung stehen vor allem denkmalpflegerische und therapeutische Aspekte.
Seit 1988 steht der landschaftlich gestaltete Park rund um die Klinik Königsfelden unter kantonalem Denkmalschutz. Dass er von Beginn an ein Vorzeigeprojekt sein sollte, verrät die Planungsgeschichte: 1870, als die Bauarbeiten für die neue ‹Heil- und Pflegeanstalt› auf Hochtouren liefen, gab Hochbaumeister Ferdinand Karl Rothpletz bei keinem Geringeren als Conrad Löwe «ein Projekt zu den Garten- und Parkanlagen für die neue Irrenanstalt in Königsfelden» in Auftrag. Der aus Württemberg eingewanderte deutsche Kunstgärtner galt damals als Bester seines Fachs und hatte in den vergangenen zwei Jahrzehnten neue Massstäbe in der Gestaltung herrschaftlicher privater Parkanlagen in Zürich und Winterthur gesetzt. Nach seinem frühen Tod im Auftragsjahr vollendete der Zürcher Stadtgärtner Rudolf Blattner den Entwurf. Es entstand ein Park im damals üblichen gemischten Stil, der landschaftliche und formale Elemente vereinte und Platz für differenzierte Bepflanzung bot. Schmuck- und Kübelpflanzen inszenierten das Hauptgebäude und kontrastierten mit offenen Rasenflächen und Gehölzgruppen. Geschwungene Wege fassten die einzelnen Gartenpartien zusammen und verdichteten die unterschiedlichen Szenerien zu einer abwechslungsreichen Abfolge.
Im Gegensatz zu anderen, zeitgleich entstandenen Anlagen rund um psychiatrische Anstalten, etwa dem Burghölzli in Zürich, war der Park in Königsfelden bei Weitem üppiger bepflanzt und mit grösserem Formenreichtum ausgestattet. Zudem zeichnete er sich dadurch aus, dass er den zweiflügligen Klinikbau nicht nur umgab, sondern funktional eng mit dessen innerer Nutzung verknüpft war. Gemäss der Überzeugung, dass die Gärten zur Heilung der Patient*innen beitragen würden, erhielt jede Abteilung einen eigenen Bereich: Der vorderste und grösste Garten stand den «Ruhigen» und den «Pensionären» zur Verfügung. Dahinter folgten die Gärten der «Unruhigen», der «Unreinlichen» und schliesslich die der «Tobenden».
Während die vorderen Gärten von einem Zaun mit Postamenten und Strauchgruppen gefasst waren, wurden die hinteren durch bis zu vier Meter hohe Ziegelmauern und Gräben abgeschlossen. Die Patientengärten waren damit nicht nur voneinander, sondern auch vom übrigen Park abgegrenzt. Edmund Schaufelbühl, erster Direktor der Klinik und massgeblich am Entwurf beteiligt, betonte, «dass Gärten und Abtheilungen von der Aussenwelt so abgeschlossen sein müssen, dass eine äussere Beobachtung […] unmöglich wird». Im daran anschliessenden Parkbereich wurden Nutzgärten, Tiergehege und Teiche angelegt. Der Park bildete damit eine in sich geschlossene Welt, die sich weitgehend selbst versorgte.
Erfuhr die Anlage im Laufe der folgenden Jahrzehnte einige punktuelle Anpassungen, wurde der Landschaftspark ab den 1960er-Jahren stark verändert: In einem ersten Schritt fielen die als nicht mehr zeitgemäss geltenden Zäune und Mauern der Patientengärten. Den Idealen der Zeit entsprechend, sollte der Grünraum fliessend zwischen den einzelnen Gebäuden und den an das Klinikareal angrenzenden Quartieren vermitteln, sodass Gärten und äusserer Park miteinander verschmolzen. Zur Freude der Bevölkerung fiel 1965 auch die Parkmauer entlang der südlichen Grundstücksgrenze.
Heute werden diese Eingriffe wieder rückgängig gemacht. Grundlage dafür ist ein umfassendes gartendenkmalpflegerisches Gutachten, das der Kanton Aargau im Jahr 2012 verabschiedete und das zurzeit überarbeitet wird. Es basiert auf dem 2009 abgeschlossenen und 2022 revidierten Masterplan, den die beiden Landschaftsarchitekten Rainer Zulauf und Maximilian Kindt gemeinsam mit dem Architekturbüro Liechti Graf Zumsteg erstellten. Das Parkpflegewerk ist das massgebende Planungsinstrument zur weiteren Entwicklung des Parks. Leitbild und Massnahmenplan definieren Umsetzungsschritte mit unterschiedlichen Zeithorizonten. Einerseits tragen sie den hohen denkmalpflegerischen Werten Rechnung, andererseits ermöglichen sie eine nutzungsorientierte Entwicklung des Areals. Das Grundlagenpapier hält als eine der wichtigsten Prämissen fest, dass die unterschiedlichen Freiräume nicht verschmelzen, sondern als eigenständige Bereiche erhalten und erkennbar bleiben sollen.
Raumplanerisch ist das Parkpflegewerk inzwischen in der 2022 in Kraft getretenen Bau- und Nutzungsordnung (BNO) verankert. Es dient als Basis für Pflege und Entwicklung des Areals, das darin als ‹Zone Königsfelden› ausgewiesen ist. «Das Parkpflegewerk beschreibt einen anzustrebenden Zielzustand des Parks ohne festen zeitlichen Horizont», erläutert Thomas Zweifel, Leiter Betriebe der PDAG. Die Umsetzung erfolge deshalb nicht in einem einzigen Schritt, sondern etappenweise. So konnte man 2012/2013 als erste wichtige bauliche Massnahme die Umzäunung wiederherstellen, die man in den 1960er-Jahren entfernt hatte. Auf der Grundlage historischer Pläne entstand ein neuer Parkabschluss, der aus einem zwischen steinernen Postamenten aufgespannten Staketenzaun, den Torbögen beim Haupteingang am Portiergebäude und einer Parkrandbepflanzung besteht.
Gärten mit therapeutischem Wert
Mit dem Abschluss der Sanierung des Hauptgebäudes aus dem 19. Jahrhundert steht als nächster wichtiger Schritt die Wiederherstellung der Patientengärten an. Landschaftsarchitekt Maximilian Kindt, durch seine Mitarbeit an Masterplan und Parkpflegewerk bestens mit der Anlage vertraut, ist heute mit einem eigenen Büro selbständig tätig und Hauptansprechperson für alle Eingriffe im Park. «Mauern, Zäune und Gräben werden rund um die Gärten nicht mehr neu errichtet», erläutert er. Statt baulicher Elemente sollen künftig vielfältige Gehölzstreifen den öffentlichen Parkbereich von den Gärten abgrenzen. «Damit wird die differenzierte Gestaltung aus dem 19. Jahrhundert auch ohne bauliche Elemente und Einfriedungen wieder erlebbar.»
Maximilian Kindt ist sich der Komplexität seiner Aufgabe bewusst. Es geht nicht nur um die Wiederherstellung der Gegebenheiten, die im 19. Jahrhundert vorzufinden waren. Auch die anderen Zeitschichten siehe ‹Erlebbare Zeitschichten› gilt es zu berücksichtigen. So muss man etwa dem Schutz der archäologischen Substanz Rechnung tragen. «Es wäre schön, den ehemaligen Obstgarten neben dem Kloster zu erneuern. Jede Baumgrube kann jedoch ein römisches Fragment zum Vorschein bringen, sodass die Spatenstiche sorgfältig geplant und abgestimmt werden müssen», erklärt Kindt. Gleichzeitig plant er mit dem Promenadenband auch ein neues Element. Der breite baumbestandene Grünstreifen wird entlang der nördlichen Grenze des Areals den westlichen und östlichen Teil verbinden sowie den neuen Hauptbau und das Begegnungszentrum der Klinik in die Gesamtanlage einbinden.
«Es ist unzweifelhaft, dass die […] geräumigen und hübschen Gartenanlagen auf die Gemüthsstimmung der Kranken einen wohltuenden Einfluss ausüben.» Bereits im ersten Jahresbericht der Klinik Königsfelden aus dem Jahr 1873 findet sich die Erkenntnis, dass eine ansprechende Freiraumgestaltung die Genesung positiv beeinflusst. Andrea Jaggi, auf dem Areal Königsfelden für die Fachtherapien in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie zuständig, bestätigt das, verweist jedoch auch auf den Wandel, den dieser Ansatz in den vergangenen 150 Jahren durchlaufen hat: Stand im 19. Jahrhundert vor allem die Beschäftigung der Patientinnen und Patienten im Vordergrund – nicht zuletzt trugen sie mit ihrer Arbeit in den Gartenanlagen zur Selbstversorgung der Klinik bei –, so ist heute ein therapeutischer Ansatz ausschlaggebend. «Sich aktiv an der frischen Luft betätigen zu können, wird geschätzt und ist ein etablierter Bestandteil unserer Fachtherapien», erklärt Andrea Jaggi. In Kleingruppen bewirtschaften Menschen aus verschiedenen Stationen den speziell dafür eingerichteten Therapiegarten. Dort können sie sich von der Aussaat bis zur Ernte um Blumen, Gemüse und Kräuter kümmern. Neben der Gartentherapie bietet die Klinik auch tiergestützte Therapien an. «Die Patient*innen können unsere Ponys und Esel versorgen, sie auf die Weiden bringen oder mit ihnen spazieren gehen. Die Grösse unseres Parks ist hier ein grosses Glück.» Schon seit rund 20 Jahren bietet die Klinik Gartentherapie und tiergestützte Therapie an – ein Angebot, das sehr beliebt ist und durchaus ausgebaut werden könnte.
Die weitläufige Parkanlage in Königsfelden ist jedoch nicht nur ein Ort, an dem sich Patient*innen wohlfühlen. «Der Park ist für alle da», bestätigt Thomas Zweifel. «Von den Investitionen, die wir hier tätigen, profitieren die Patientinnen und Patienten sowie die Öffentlichkeit – und wo möglich, tragen wir auch den ökologischen Aspekten Rechnung.» Dass die Bevölkerung von Brugg und Windisch den Klinikpark im Rahmen der Gebietsentwicklung ‹Vision Mitte› vor rund zehn Jahren zum schönsten Ort ihrer Wohngemeinde gewählt hat, erfüllt den Betriebsleiter mit Stolz und ist für ihn ein Ansporn, sich weiterhin für dessen Pflege und behutsame Entwicklung einzusetzen.
Erlebbare Zeitschichten
Auf dem Campus der heutigen Psychiatrischen Dienste Aargau überlagern sich mehrere Zeitschichten. Das weitläufige Legionslager Vindonissa ist noch immer durch sichtbare Fundamentreste sowie verborgene Überreste der Lagermauer und Mannschaftsbaracken präsent. Aus der Zeit des 1309 gegründeten Doppelklosters steuern der Innenhof des Frauenklosters, die Klosterscheune und der ehemalige Nutzgarten eigenständige Freiräume bei. Die prägendste Zeitschicht bildet der landschaftliche Park mit seinem imposanten Baumbestand, der zwischen 1868 und 1872 rund um die neue
‹Heilanstalt› angelegt wurde. Im nordöstlichen Arealteil lassen sich die fliessend gestalteten Freiräume rund um die Pavillonbauten erkennen, die aus den 1960er-Jahren stammen. Eine eingespielte Zusammenarbeit zwischen den Eigentümern – Kanton Aargau und PDAG – und den verschiedenen Nutzer*innen sowie eine breit abgestützte fachliche und planerische Begleitung erlauben es, die vielschichtige Anlage konsistent zu erhalten und gezielt weiterzuentwickeln.
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