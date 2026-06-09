Ein Park für alle

Seit 1988 steht der landschaftlich gestaltete Park rund um die Klinik Königsfelden unter kantonalem Denkmalschutz. Dass er von Beginn an ein Vorzeigeprojekt sein sollte, verrät die Planungsgeschichte: 1870, als die Bauarbeiten für die neue ‹Heil- und Pflegeanstalt› auf Hochtouren liefen, gab Hochbaumeister Ferdinand Karl Rothpletz bei keinem Geringeren als Conrad Löwe «ein Projekt zu den Garten- und Parkanlagen für die neue Irrenanstalt in Königsfelden» in Auftrag. Der aus Württemberg eingewanderte deutsche Kunstgärtner galt damals als Bester seines Fachs und hatte in den vergangenen zwei Jahrzehnten neue Massstäbe in der Gestaltung herrschaftlicher privater Parkanlagen in Zürich und Winterthur gesetzt. Nach seinem frühen Tod im Auftragsjahr vollendete der Zürcher Stadtgärtner Rudolf Blattner den Entwurf. Es entstand ein Park im damals üblichen gemischten Stil, der landschaftliche und formale Elemente vereinte und Platz für differenzierte Bepflanzung bot. Schmuck- und Kübelpflanzen inszenierten das Hauptgebäude und kontrastierten mit offenen Rasenflächen und Gehölzgruppen. Geschwungene Wege fassten die einzelnen Gartenpartien zusammen und verdichteten die unterschiedlichen Szenerien zu einer abwechslungsreichen Abfolge.

Im Gegensatz zu anderen, zeitgleich entstandenen Anlagen rund um psychiatrische Anstalten, etwa dem Burghölzli in Zürich, war der Park in Königsfelden bei Weitem üppiger bepflanzt und mit grösserem Formenreichtum ausgestattet. Zudem zeichnete er sich dadurch aus, dass er den zweiflügligen Klinikbau nicht nur umgab, sondern funktional eng mit dessen innerer Nutzung verknüpft war. Gemäss der Überzeugung, dass die Gärten zur Heilung der Patient*innen beitragen würden, erhielt jede Abteilung einen eigenen Bereich: Der vorderste und grösste Garten stand den «Ruhigen» und den «Pensionären» zur Verfügung. Dahinter folgten die Gärten der «Unruhigen», der «Unreinlichen» und schliesslich die der «Tobenden».

Während die vorderen Gärten von einem Zaun mit Postamenten und Strauchgruppen gefasst waren, wurden die hinteren durch bis zu vier Meter hohe Ziegelmauern und Gräben abgeschlossen. Die Patientengärten waren damit nicht nur voneinander, sondern auch vom übrigen Park abgegrenzt. Edmund Schaufelbühl, erster Direktor der Klinik und massgeblich am Entwurf beteiligt, betonte, «dass Gärten und Abtheilungen von der Aussenwelt so abgeschlossen sein müssen, dass eine äussere Beobachtung […] unmöglich wird». Im daran anschliessenden Parkbereich wurden Nutzgärten, Tiergehege und Teiche angelegt. Der Park bildete damit eine in sich geschlossene Welt, die sich weitgehend selbst versorgte.

Erfuhr die Anlage im Laufe der folgenden Jahrzehnte einige punktuelle Anpassungen, wurde der Landschaftspark ab den 1960er-Jahren stark verändert: In einem ersten Schritt fielen die als nicht mehr zeitgemäss geltenden Zäune und Mauern der Patientengärten. Den Idealen der Zeit entsprechend, sollte der Grünraum fliessend zwischen den einzelnen Gebäuden und den an das Klinikareal angrenzenden Quartieren vermitteln, sodass Gärten und äusserer Park miteinander verschmolzen. Zur Freude der Bevölkerung fiel 1965 auch die Parkmauer entlang der südlichen Grundstücksgrenze.

Heute werden diese Eingriffe wieder rückgängig gemacht. Grundlage dafür ist ein umfassendes gartendenkmalpflegerisches Gutachten, das der Kanton Aargau im Jahr 2012 verabschiedete und das zurzeit überarbeitet wird. Es basiert auf dem 2009 abgeschlossenen und 2022 revidierten Masterplan, den die beiden Landschaftsarchitekten Rainer Zulauf und Maximilian Kindt gemeinsam mit dem Architekturbüro Liechti Graf Zumsteg erstellten. Das Parkpflegewerk ist das massgebende Planungsinstrument zur weiteren Entwicklung des Parks. Leitbild und Massnahmenplan definieren Umsetzungsschritte mit unterschiedlichen Zeithorizonten. Einerseits tragen sie den hohen denkmalpflegerischen Werten Rechnung, andererseits ermöglichen sie eine nutzungsorientierte Entwicklung des Areals. Das Grundlagenpapier hält als eine der wichtigsten Prämissen fest, dass die unterschiedlichen Freiräume nicht verschmelzen, sondern als eigenständige Bereiche erhalten und erkennbar bleiben sollen.

Raumplanerisch ist das Parkpflegewerk inzwischen in der 2022 in Kraft getretenen Bau- und Nutzungsordnung (BNO) verankert. Es dient als Basis für Pflege und Entwicklung des Areals, das darin als ‹Zone Königsfelden› ausgewiesen ist. «Das Parkpflegewerk beschreibt einen anzustrebenden Zielzustand des Parks ohne festen zeitlichen Horizont», erläutert Thomas Zweifel, Leiter Betriebe der PDAG. Die Umsetzung erfolge deshalb nicht in einem einzigen Schritt, sondern etappenweise. So konnte man 2012/2013 als erste wichtige bauliche Massnahme die Umzäunung wiederherstellen, die man in den 1960er-Jahren entfernt hatte. Auf der Grundlage historischer Pläne entstand ein neuer Parkabschluss, der aus einem zwischen steinernen Postamenten aufgespannten Staketenzaun, den Torbögen beim Haupteingang am Portiergebäude und einer Parkrandbepflanzung besteht.