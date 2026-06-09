Ein Blick in die Zukunft

Das Plankompendium zeigt, wie das Areal künftig noch deutlicher als zusammenhängende, öffentlich zugängliche Parklandschaft wahrgenommen werden soll. Die Ausgangslage bilden die verschiedenen Zeitschichten des Ortes: der mittelalterliche Klosterkomplex, das Klinik-Hauptgebäude und die jüngeren Ergänzungen. Der Plan zeichnet in groben Zügen vor, wie diese historischen Strukturen sichtbar bleiben und das Areal sich trotzdem entlang heutiger Nutzungsanforderungen weiterentwickeln kann. Ein zentrales Element bildet dabei der Park mit seinem prächtigen Baumbestand. Gleichzeitig sollen die unterschiedlichen Teilbereiche des Areals – Klosterbezirk, Park oder Pavillonzone – in ihrer jeweiligen Eigenart gestärkt werden, ohne dass man die Wahrnehmung als Gesamtanlage infrage stellt.

Der Masterplan regelt auch die Orte und Höhen der Bebauungen. Eine Regel lautet etwa, dass neue Gebäude an historische Gebäudeanordnungen anknüpfen oder sich in weniger sensiblen Bereichen konzentrieren müssen. Gut zu erkennen ist das beim neuen Bettenhaus ‹Magnolia›, das städtebauliche und architektonische Bezüge zum historischen Hauptgebäude herstellt. Ein Verdichtungspotenzial definiert der Masterplan vor allem im Pavillonbereich (blau), der sich in Richtung Bahn erstreckt. Hier haben neuere, nicht mit dem Masterplan konforme Eingriffe und Bauten die Ensemblewirkung geschwächt, weshalb der Vorschlag darin besteht, diesen Bereich neu zu denken. Die Verfasser*innen schlagen vor, die bestehende Pavillonanlage auf vier Baufelder zu konzentrieren. Insgesamt sieht der Plan Potenzial für rund 11 000 zusätzliche Quadratmeter Nutzfläche.

Als wichtiges aussenräumliches Element der künftigen Organisation des Areals ist eine neue Promenadenachse (orange) geplant, die den Pavillonbereich mit dem Hauptgebäude und dem Neubau ‹Magnolia› verbindet und zugleich historische Bezüge im Freiraum aufnimmt. Sie existiert bereits, ihre Entwicklungsmöglichkeiten als ordnende Achse sind jedoch noch nicht ausgeschöpft. Parallel dazu sieht der Plan vor, heute verstreute Nutzungen in neuen Versorgungsbauten zusammenzuführen, während kleinere Nebengebäude, etwa rund um die Klosterscheune, teilweise zurückgebaut werden sollen. Damit lässt sich der Park von technischen Einrichtungen entlasten.

Insgesamt sieht der Plan eine moderate bauliche Entwicklung vor. Die zusätzliche Nutzfläche wird auf rund zehn Prozent gegenüber dem heutigen Bestand geschätzt. Durch die Konzentration der Verdichtung im Norden des Areals kann der Charakter der historisch gewachsenen Parkanlage prägend bleiben.