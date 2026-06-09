«Die Stadt der kurzen Wege ist das Modell für nachhaltige Siedlungsentwicklung»

«Die Bedeutung des Areals Königsfelden geht weit über die heutige Nutzung der PDAG hinaus. Einerseits ist es ein attraktiver, niederschwelliger Freiraum, der die Standortgunst von Windisch massgeblich erhöht. Hier kommen nicht nur Arbeitnehmende und Patient*innen zusammen, sondern auch Eltern, Kinder, Jugendliche, Ältere und Tiere. Weil der denkmalgeschützte Park unmittelbar an den Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) angrenzt, ist er andererseits auch ein wichtiger Player im Rahmen der Gebietsentwicklung ‹Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch›.

Seit 2019 laufen Planungen zur stadträumlichen Entwicklung dieses rund 34 Hektar grossen Gebiets. Dabei geht es erstens um die Transformation der industriell geprägten Areale zu einem lebendigen neuen Stadtquartier, zweitens um eine verbesserte Verbindung der öffentlichen Räume und Nutzungen über die Gleise hinweg sowie drittens um den Stadtraum als Verkehrsdrehscheibe. Die Testplanung über das Teilgebiet auf der PDAG-Seite der Gleise wurde 2025 abgeschlossen. Sie skizziert ein zukunftsfähiges Quartier für rund 4000 bis 6000 Einwohner*innen und Beschäftigte. Für den Kanton, der das Gebiet als kantonalen Entwicklungsschwerpunkt klassiert hat, hat die Ansiedlung von Arbeitsplätzen erste Priorität.

Für Windisch und Brugg als Zentrumsgemeinden mit überdurchschnittlichem Wachstum ist ein grosser Wohnanteil wichtig. Für mich ist deshalb die Frage zentral, wie gross er wird. Für die PDAG können sowohl Wohnen wie Arbeiten interessant sein: Neuer Wohnraum würde bestehenden und zukünftigen Angestellten erlauben, an ihrem Arbeitsort zu wohnen. Das würde den Pendelverkehr reduzieren und die ‹Stadt der kurzen Wege› fördern. Sie ist für mich das Modell für nachhaltige Siedlungsentwicklung. Aber auch als Standort für komplementäres Gewerbe und ergänzende Dienstleistungen, wie etwa Arbeitsintegration oder Therapie, ist der ‹Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch› interessant. Kurz: Obwohl das Areal der PDAG nicht Teil der Planung ist, spielt es eine wichtige Rolle darin.

Zentral für die Gemeinden und die PDAG ist das Thema Erschliessung: Jedes Auto mehr generiert unerwünschten Verkehr. Und weil die PDAG laufend mehr Arbeitsplätze schaffen, steigt der Druck auf Parkplätze. Diese kosten Geld, vor allem wenn sie unter die Erde sollen. Und weil der Platz begrenzt ist und die Anzahl Parkplätze nicht beliebig vergrössert werden kann, ist der Campus und sein Park auch in dieser Frage mehr als Zaungast.»

