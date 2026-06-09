«Die Renovation des Hauptgebäudes ist mit dem Neubau eng verknüpft»

«Schon bei seiner Erstellung war das palastähnliche, spätklassizistische Hauptgebäude aus dem Jahr 1872 als Klinik seiner Zeit voraus: Es verfügte über ein eigenes zentrales Heizsystem, war mit Strom und Gasleuchten versorgt und mit seinen internen Wasserklosetts wegweisend für damalige Spitalbauten. Der hohe architektonische und repräsentative Anspruch hatte viel mit dem Selbstverständnis und Selbstwertgefühl des damals noch relativ jungen Kantons Aargau zu tun. Heute ist der Hauptbau ein Denkmalschutzobjekt von nationaler Bedeutung und seit 1988 integral kantonal geschützt.

Eine gute Voraussetzung für die denkmalpflegerische Renovation war, dass grosse Teile der Nutzung bestehen oder zumindest mit ihnen verwandt geblieben sind: Die PDAG konzentrieren im historischen Hauptgebäude neu Büro- und Therapieräume und entlasten damit das Raumprogramm des gegenüberliegenden Bettenhauses ‹Magnolia› aus dem Jahr 2020. Die Renovation ist mit dem Neubau also eng verknüpft. Schon in einer frühen Projektphase wurden mit Bauherrschaft und Architekt*innen denkmalpflegerische Leitlinien festgelegt. Bei der Renovation des prächtigen Mittelrisalits, wo es am meisten historische Bausubstanz gab, lag der Fokus auf der Rückführung zur ursprünglichen Festlichkeit.

Mit Freude blicke ich heute in die prächtige Säulenhalle. Schablonenmalereien begleiten einen durchs Treppenhaus, und auch der Festsaal macht seinem Namen wieder alle Ehre. In den weniger repräsentativen Flügelbauten, wo früher Patientenzimmer lagen, wurde ein klares architektonisches Konzept umgesetzt, und die Räume zeigen sich einfacher gestaltet: Im Detail wurde aber auch hier auf Befunde aus der Bauzeit eingegangen, was sich beispielsweise am grünen Wandsockel in den Korridoren zeigt. Die strukturelle Rückbesinnung zeigt sich darin, dass nachträglich eingefügte Nasszellen rückgebaut und die neuen WC-Anlagen am Standort der ursprünglichen Abortanlagen zusammengefasst wurden, also dort, wo der Architekt und damalige Kantonsbaumeister Ferdinand Karl Rothpletz sie platziert hatte.

Auch der Park, gestaltet nach einem Plan des damaligen Zürcher Stadtgärtners Rudolf Blattner, ist geschützt – und zwar nicht als Teil der Anlage, sondern als eigenständiges Schutzobjekt. Gleichzeitig mit der Klinik geplant und erstellt, wurde er von Beginn an als wichtiger Bestandteil der Heilstätte verstanden und genutzt: von Menschen, die nicht mehr als ‹vom Teufel besessen› galten, sondern als Kranke, die Pflege und Ruhe benötigten. Heute gibt ein Masterplan die langfristige Entwicklungsrichtung vor, und das Parkpflegewerk sieht vor, zwischenzeitlich verloren gegangene historische Elemente wie Patientengärten oder das Wegnetz wieder besser lesbar zu machen.

Ein wiederkehrendes Diskussionsthema zwischen Nutzer*innen, Gemeinde und Denkmalpflege ist die Parkplatzfrage. Der Rückbau der heute noch vorhandenen Parkfelder ist zwar vorgesehen, die Umsetzung wird aber wohl noch eine Weile dauern. Das Ziel, den Park vom Individualverkehr zu befreien, teilen aber alle Beteiligten.»