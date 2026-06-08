Die Geschichte fortschreiben

In Pferdewagen fuhren sie ein. Die Gebäudetrakte waren nach Geschlecht getrennt, in den Zimmern reihte sich Bett an Bett. 55 Angestellte betreuten die fast 300 psychisch kranken Menschen. Und von der Gebäudemitte aus dirigierte der Klinikdirektor den Betrieb. Was heute unvorstellbar ist, galt beim Bau der ‹Heil- und Pflegeanstalt Königsfelden› im 19. Jahrhundert als vorbildlich. Nun erzählt das Architekturbüro Huggenbergerfries mit dem Erweiterungsbau und der Sanierung des historischen Hauses das neueste Kapitel der vielschichtigen Arealgeschichte.

Ein Stationshaus namens ‹Magnolia›

Das Kapitel enthält zwei grosse Abschnitte und beginnt in den 2000er-Jahren. Damals wurde der Platz trotz der Erweiterungsbauten aus den 1960ern knapp. Die Patient*innen teilten sich Vier- oder Mehrbettzimmer. 2009 ergab das Standortkonzept, dass ein Erweiterungsbau mit 250 Betten notwendig war. Nördlich des Altbaus definierte die Klinik gemeinsam mit der Denkmalpflege einen engen Perimeter für das neue Stationshaus. Anhand dieser Rahmenbedingungen schrieben die Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) 2013 einen Wettbewerb für den Neubau und die Sanierung des denkmalgeschützten Hauptgebäudes aus. Das Büro Huggenbergerfries überzeugte mit einem Haus, das sich auf den Altbau bezieht und gleichzeitig eine starke neue Adresse im Neubau schafft. Die im Raumprogramm angelegte Trennung der Funktionen setzten sie konsequent um. Was nicht zur Station gehört, planten sie im Altbau: Therapieräume, Konferenz- und Sitzungszimmer, die Büros der Chefärzt*innen. Da das Gesamtprojekt zu teuer war, entschieden die PDAG im Vorprojekt, zunächst nur den Neubau umzusetzen.

In Zusammenarbeit mit dem Generalunternehmen Eiffage Suisse realisierten die Architekt*innen bis 2020 das Stationshaus ‹Magnolia›: Drei Kuben mit je einem Innenhof greifen ineinander; die beiden äusseren Volumen schieben sich dem Altbau entgegen und fassen den Hof. Mit dem Einsteinmauerwerk und dem hellen Putzrelief bezieht sich das neue Haus auf die historische Klinik. Das ähnliche Material und die sorgfältige Setzung täuschen nicht über die Grösse des neuen Hauses hinweg. Der mittlere und der westliche Trakt sind vier Geschosse hoch, der östliche hat drei Etagen. Die Asymmetrie entspricht dem Wunsch nach Erweiterbarkeit. Wo heute die Dachterrasse ist, könnte künftig eine Station aufgestockt werden.

Weil sich die Aufteilung der zehn Stationen während der Planung ständig wieder änderte, entwickelten die Architekt*innen – auch im Hinblick auf (sehr wahrscheinliche) künftige Änderungen – möglichst nutzungsneutrale Grundrisse. Jeweils zwölf Doppelzimmer teilen sich einen Hof, einen Aufenthaltsraum und ein Stationsbüro. Der Grundriss ist auf soziale statt auf räumliche Sicherheit ausgelegt. Die Türen sind nicht abgeschlossen, vielmehr sind die Räume so gestaltet, dass die Patient*innen sich weder verlaufen noch unbemerkt verschwinden können. Vom Büro aus überblickt das Pflegepersonal den Rundlauf um den Innenhof. Wer nach Hause gehen möchte, kann in der Sitzecke beim Eingang noch einen Moment lang beim Stationsbüro verweilen – oft ist der Wunsch bald verflogen.

Was heute im Betrieb selbstverständlich erscheint, erforderte viel Planungsaufwand. Für die Fenster entwickelten Huggenbergerfries einen Schwingflügel, der sich nur 20 Zentimeter weit öffnen lässt. Weil sie nachweisen mussten, dass er hält, wenn sich jemand mit vollem Gewicht dagegen wirft, testeten sie das Ganze an einem nachgebauten Zimmer im Untergeschoss des Betriebsgebäudes, unter Berücksichtigung von Pflegeabläufen und Oberflächen. Die einfachen Materialien – Terrazzoplatten, Linoleum und Parkett – nehmen Bezug auf den Altbau. Details wie die feinen Holzfriese um die Stützen oder die elegant in die Decke eingelassenen Lampen betonen, wie wenig die Psychiatrie heute mit den überfüllten Trakten des 19. Jahrhunderts oder dem sterilen Spitalumfeld von einst gemein hat.