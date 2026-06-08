Die Geschichte fortschreiben
Auf dem historischen Areal der Psychiatrischen Dienste Aargau fehlten Behandlungsplätze. Das Architekturbüro Huggenbergerfries hat dem denkmalgeschützten Bau neues Leben eingehaucht und ihm ein Gegenüber gebaut.
In Pferdewagen fuhren sie ein. Die Gebäudetrakte waren nach Geschlecht getrennt, in den Zimmern reihte sich Bett an Bett. 55 Angestellte betreuten die fast 300 psychisch kranken Menschen. Und von der Gebäudemitte aus dirigierte der Klinikdirektor den Betrieb. Was heute unvorstellbar ist, galt beim Bau der ‹Heil- und Pflegeanstalt Königsfelden› im 19. Jahrhundert als vorbildlich. Nun erzählt das Architekturbüro Huggenbergerfries mit dem Erweiterungsbau und der Sanierung des historischen Hauses das neueste Kapitel der vielschichtigen Arealgeschichte.
Ein Stationshaus namens ‹Magnolia›
Das Kapitel enthält zwei grosse Abschnitte und beginnt in den 2000er-Jahren. Damals wurde der Platz trotz der Erweiterungsbauten aus den 1960ern knapp. Die Patient*innen teilten sich Vier- oder Mehrbettzimmer. 2009 ergab das Standortkonzept, dass ein Erweiterungsbau mit 250 Betten notwendig war. Nördlich des Altbaus definierte die Klinik gemeinsam mit der Denkmalpflege einen engen Perimeter für das neue Stationshaus. Anhand dieser Rahmenbedingungen schrieben die Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) 2013 einen Wettbewerb für den Neubau und die Sanierung des denkmalgeschützten Hauptgebäudes aus. Das Büro Huggenbergerfries überzeugte mit einem Haus, das sich auf den Altbau bezieht und gleichzeitig eine starke neue Adresse im Neubau schafft. Die im Raumprogramm angelegte Trennung der Funktionen setzten sie konsequent um. Was nicht zur Station gehört, planten sie im Altbau: Therapieräume, Konferenz- und Sitzungszimmer, die Büros der Chefärzt*innen. Da das Gesamtprojekt zu teuer war, entschieden die PDAG im Vorprojekt, zunächst nur den Neubau umzusetzen.
In Zusammenarbeit mit dem Generalunternehmen Eiffage Suisse realisierten die Architekt*innen bis 2020 das Stationshaus ‹Magnolia›: Drei Kuben mit je einem Innenhof greifen ineinander; die beiden äusseren Volumen schieben sich dem Altbau entgegen und fassen den Hof. Mit dem Einsteinmauerwerk und dem hellen Putzrelief bezieht sich das neue Haus auf die historische Klinik. Das ähnliche Material und die sorgfältige Setzung täuschen nicht über die Grösse des neuen Hauses hinweg. Der mittlere und der westliche Trakt sind vier Geschosse hoch, der östliche hat drei Etagen. Die Asymmetrie entspricht dem Wunsch nach Erweiterbarkeit. Wo heute die Dachterrasse ist, könnte künftig eine Station aufgestockt werden.
Weil sich die Aufteilung der zehn Stationen während der Planung ständig wieder änderte, entwickelten die Architekt*innen – auch im Hinblick auf (sehr wahrscheinliche) künftige Änderungen – möglichst nutzungsneutrale Grundrisse. Jeweils zwölf Doppelzimmer teilen sich einen Hof, einen Aufenthaltsraum und ein Stationsbüro. Der Grundriss ist auf soziale statt auf räumliche Sicherheit ausgelegt. Die Türen sind nicht abgeschlossen, vielmehr sind die Räume so gestaltet, dass die Patient*innen sich weder verlaufen noch unbemerkt verschwinden können. Vom Büro aus überblickt das Pflegepersonal den Rundlauf um den Innenhof. Wer nach Hause gehen möchte, kann in der Sitzecke beim Eingang noch einen Moment lang beim Stationsbüro verweilen – oft ist der Wunsch bald verflogen.
Was heute im Betrieb selbstverständlich erscheint, erforderte viel Planungsaufwand. Für die Fenster entwickelten Huggenbergerfries einen Schwingflügel, der sich nur 20 Zentimeter weit öffnen lässt. Weil sie nachweisen mussten, dass er hält, wenn sich jemand mit vollem Gewicht dagegen wirft, testeten sie das Ganze an einem nachgebauten Zimmer im Untergeschoss des Betriebsgebäudes, unter Berücksichtigung von Pflegeabläufen und Oberflächen. Die einfachen Materialien – Terrazzoplatten, Linoleum und Parkett – nehmen Bezug auf den Altbau. Details wie die feinen Holzfriese um die Stützen oder die elegant in die Decke eingelassenen Lampen betonen, wie wenig die Psychiatrie heute mit den überfüllten Trakten des 19. Jahrhunderts oder dem sterilen Spitalumfeld von einst gemein hat.
Ein aufgefrischtes Hauptgebäude
Im Altbau ist inzwischen vieles zur alten Selbstverständlichkeit zurückgekehrt. Aufgrund zwingend notwendiger technischer Renovationen zur Aufrechterhaltung des Betriebs wurde trotz der damit einhergehenden Kostenfolge der Weg zum Projektstart 2022 geebnet.
Die Architekt*innen haben aufgeräumt und sorgfältig wiederhergestellt, was während des langjährigen Betriebs verloren ging. Dabei war auch detektivische Arbeit angesagt. Der gesamte Altbau war spitalweiss gestrichen. Also liessen sie die darunterliegenden Farbpigmente untersuchen und stellten die ursprünglichen Farben wieder her. Ein Fensterbauer aus der Region ersetzte sorgfältig alle Fenster – die neuen bestehen wie beim Ursprungsbau aus gezogenem Glas. Die ehemaligen Schlafsäle wurden in grosszügige Therapieräume verwandelt, in den bestehenden Anbauten sind die Toiletten verstaut. Die vielen technischen Installationen sind in den Büros geschickt unter einer Holzverkleidung versteckt, die mit der Fussleiste kombiniert wurde.
Die denkmalpflegerisch besonders wichtige Mitte des Hauses bleibt repräsentativ. Wo einst der Direktor wohnte, werden Sitzungen und Konferenzen stattfinden. In dreien der vier grossen Säle ergaben die Farbproben keine Resultate, was auf eine bauzeitliche Tapete oder Bespannung hindeutet. So entschieden die Architekt*innen, die Wände mit Velours zu bespannen. Auf den Stoff wurden mittels Thermodruck Muster aus der Zeit geprägt. Die Räume sind heute nach der Stofffarbe benannt: Grüner und Blauer Saal. Im vierten Saal sind die vier über den Türen aufgemalten Apostel erhalten geblieben – hier werden unter anderem Patient*innen Gottesdienste feiern.
Ganz so einfach liess sich das Gebäude aber nicht auf die neue Nutzung ein. Seine Bruchsteinwände waren für den Erdbebenfall nur schwer zu berechnen, die Balken lagen nur auf den Wänden auf. Bei starken Erschütterungen hätte sich die Konstruktion im Innern unabhängig von den Wänden bewegt und wäre irgendwann abgerutscht. Heute verbinden Verstrebungen am Dachrand kraftschlüssig beide Teile des Hauses. Auch das Dach brachte Überraschungen mit sich: Balken, die bei der Sondierung von unten stabil wirkten, zeigten erst bei der Neueindeckung ihre ausgehöhlte, pilzbefallene Seite und mussten deshalb ersetzt werden.
Doch die Mühen der langen, sorgfältigen Planung sind den beiden Häusern nicht mehr anzusehen. Wer heute bei den Psychiatrischen Diensten eintritt, kommt meist in der hellen Eingangshalle des Neubaus an. Von dort wandert der Blick über den Hof zum Altbau. Die beiden Häuser fassen den ehemaligen Kiesplatz zu einem schönen Zwischenraum. Er lädt Patient*innen wie auch Anwohnende zum Flanieren und Entdecken ein – und bildet damit einen wichtigen weiteren Schritt in Richtung Entstigmatisierung der Psychiatrie.
Baudaten
Neubau ‹Magnolia›, 2020; Sanierung Hauptgebäude, 2026
Königsfelderstrasse 1, Windisch AG
Bauherrschaft: Psychiatrische Dienste Aargau ( PDAG ), Windisch
Bauherrenberatung: Stokar Partner, Basel (‹Magnolia›); Chrysta Partner,
Zürich(HG)
Bauherrentreuhand: Kontur Projektmanagement, Bern (HG)
Architektur: Huggenbergerfries, Zürich
Freiraum: Koepflipartner Landschaftsarchitekten, Luzern
Kostenplanung: EXA Baumanagement, Luzern
Tragkonstruktion: ZPF Ingenieure, Basel
HLKS: Hans Abicht, Aarau
Elektrotechnik: Scherler, Baden (‹Magnolia›); R+B Engineering,
Brugg (HG)
Brandschutz: Enerpeak, Chur
Bauphysik: Gartenmann Engineering, Zürich
Sicherheit: 4 Management 2 Security, Zürich
Restaurierung (HG): Wendel Odermatt, Engelberg
Generalunternehmung (‹Magnolia›): Eiffage Suisse, Opfikon
Bauleitung (HG): Tschudin Urech Bolt, Brugg
Auftragsart: Studienauftrag, 2014
Kosten ‹Magnolia› (BKP 2): Fr. 92,8 Mio.
Kosten Hauptgebäude (BKP 2): Fr. 33 Mio.
«...» «»