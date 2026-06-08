«Die Architektur kann dazu beitragen, dass die Patienten sich aufgehoben fühlen»

Im Zentrum für Alterspsychiatrie, im Neubau ‹Magnolia›, sind architektonische und psychiatrische Anforderungen eng verknüpft. Was macht die Abteilung besonders?

Rafael Meyer: Die Architektur spielt bei allen psychiatrischen Angeboten eine Rolle; in der Alterspsychiatrie ist sie besonders wichtig. Viele unserer Patientinnen und Patienten haben Probleme mit der Orientierung, dem Gedächtnis oder der Konzentration und sind wegen Begleiterkrankungen weniger mobil. Ihr stationärer Aufenthalt dauert länger als in anderen Abteilungen der PDAG oder in einem Spital. Die Menschen sollen sich wohlfühlen und sich gut orientieren können. Hier hilft die Architektur: Die Stationen sind um einen Innenhof organisiert, Tageslicht und Rundlauf schaffen Orientierung. Warme Farben und Waldsujets ziehen die Menschen in den Aufenthaltsbereich. Auch das Mobiliar ist auf die Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmt: Es braucht beispielsweise Handläufe und in der Höhe angepasste Sitzflächen. Einige grundlegende Ideen wie den Rundlauf um den Innenhof haben wir bei allen Stationen im ‹Magnolia› umgesetzt.

Sich in einem Haus wohlzufühlen und sich orientieren zu können, sind sehr grundlegende Anforderungen. Kann die Architektur in der Psychiatrie noch mehr zum Behandlungsprozess beitragen?

Für Menschen mit fortgeschrittener Demenz gibt es im Erdgeschoss einen Garten, den sie direkt von der Station aus erreichen. So können sie draussen sein, ohne sich auf dem Areal zu verirren. Auch kleine Massnahmen können viel bewirken: Ein rutschfester Bodenbelag verhindert Stürze, gute Akustikmassnahmen und eine am Tag-Nacht-Rhythmus orientierte Belichtung helfen gegen sensorische Überreizung. Es ist deshalb wichtig, den Betrieb bereits bei der Planung mitzudenken. Trotzdem sollte man den Einfluss der Architektur nicht überbewerten. Die Behandlung findet durch Diagnostik, therapeutische Gespräche, Medikation und Fachtherapien statt. Die Architektur kann dazu beitragen, dass die Patienten sich aufgehoben fühlen. Das wiederum trägt zur Entstigmatisierung bei. Auch für die Besucher ist die Gestaltung der Räume wichtig. Schon im grosszügigen Empfangsbereich sehen sie, wie sorgfältig das Haus gestaltet wurde und dass ihre Angehörigen sich wohlfühlen.

Der Neubau ‹Magnolia› ist schon seit einigen Jahren in Betrieb. Was können Sie im Hinblick auf weitere geplante Projekte daraus lernen?

Mit 24 Personen sind die Stationen im ‹Magnolia› relativ gross. Im Aufenthaltsraum kann es bei hoher Bettenbelegung zu Reizüberflutung kommen – für die Patienten und das Behandlungsteam eine herausfordernde Situation. Im Hinblick auf einen möglichen Neubau prüfen wir die Verkleinerung der Abteilungsgrössen auf 12 bis 18 Personen und Abteilungen mit Einzel- statt Doppelzimmern. So könnten wir die Stationen noch stärker auf die Bedürfnisse der Patienten ausrichten und wohnlicher gestalten. Dabei beschäftigt uns natürlich auch die finanzielle Realisierbarkeit.