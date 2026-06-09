Auf dem Weg zur einer CO₂-armen Energieversorgung

Auch die Energieversorgung des PDAG-Areals wird im Rahmen der Gesamtsanierung grundlegend erneuert. Ziel ist die Reduktion der fossilen Energieträger zugunsten der erneuerbaren. Das Versorgungskonzept steht auf drei Pfeilern: der Nutzung der Wärme des Grundwassers, ihrer Umwandlung mittels Wärmepumpen und der Stromerzeugung durch Photovoltaik. Die erforderliche neue Anlage wird in der bestehenden Energiezentrale errichtet.

Zwei der vier Wärmepumpen gehören dem Brugger Versorger IBB Energie. Sie machen das arealeigene Energiesystem zu einem regional abgestimmten, weshalb die Fernwärme- und Fernkälteleitungen auch bis ins Zentrum Brugg verlegt werden. Im Zentrum steht die Nutzung von Grund- und gereinigtem Abwasser der ARA Brugg als Wärmequelle. Für die Nutzung des Grundwassers wurde ein 40 Meter tiefer Brunnen gegraben, dem die Wärmepumpen die Umweltwärme entziehen. Die gewonnene Energie nutzen die PDAG für die Beheizung ihrer Gebäude und für die Warmwassererzeugung. Mit diesem System gelingt es, rund 80 Prozent des jährlichen Wärmebedarfs abzudecken. Die bestehende Ölheizung bleibt zur Abdeckung von Spitzenlasten an sehr kalten Tagen und als Sicherheitsreserve bestehen.

Bei der Umwandlung der Umweltwärme des Grundwassers entsteht auch Kälte, die genutzt und über ein hauseigenes Netz verwendet wird, etwa zur Kühlung der Gebäude im Sommer oder zur ganzjährigen Kühlung von Einrichtungen wie der eigenen Apotheke. Nach der energetischen Nutzung wird das Wasser wieder dem natürlichen Kreislauf zugeführt. Der für den Betrieb der Wärmepumpen erforderliche Strom wird so weit wie möglich auf den Dächern von sieben Gebäuden produziert und direkt im Areal verbraucht – insbesondere für den Betrieb der Wärmepumpen und der Lüftungs- und Kühlanlagen.

Die Umstellung auf Energieproduktion über Grundwasser, Wärmepumpen und Photovoltaik kostet inklusive Betrieb der Energiezentrale und Netzanpassungen rund 18 Millionen Franken.