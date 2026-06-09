Alles zu seiner Zeit

Seit 15 Jahren begleiten Sie als Leiter Betriebe die Gesamtsanierung des Areals. In welche Etappen unterteilt man ein solches Grossprojekt?

Thomas Zweifel: Diese Frage ist einfach zu beantworten. Unsere finanziellen Möglichkeiten gaben die Etappen vor. Konkret heisst das, dass wir, solange wir keine hohe Kostensicherheit bei dem einen Teilprojekt hatten, das nächste nicht auslösen durften. Der Kostenrahmen war eng: Im Rahmenbetriebskonzept wurden die Gesamtkosten auf rund 200 Millionen Franken geschätzt. Der damalige Vizepräsident und spätere Verwaltungsratspräsident setzte dann in einer denkwürdigen Sitzung das Kostendach auf 120 Millionen Franken herunter. Das Gesamtprojekt wurde in Zusammenarbeit mit dem begleitenden Architekten Daniel Pauli in vier Teilprojekte aufgeteilt.

Konnte der Kosten- und Zeitrahmen eingehalten werden?

Heute beläuft sich die Gesamtinvestition auf mehr als 200 Millionen Franken. Das sind 80 Millionen mehr, als das Kostendach vorgab. Denn wir haben mehr gebaut als ursprünglich geplant. Im Laufe des Projekts dazugekommen sind der Ersatzbau Forensik für 33 Millionen Franken, der Ausbau der technischen und energetischen Sanierung des Versorgungstrakts von 7 auf 23 Millionen und die Erneuerung der Energieversorgung für 19 Millionen. Der Ersatzneubau der Klinik für Forensische Psychiatrie führte dazu, dass die Sanierung des Hauptgebäudes, die ursprünglich im Teilprojekt mit dem Neubau des Bettenhauses enthalten war, sich zeitlich nach hinten verschob. Der Grund: Nachdem 2016 ein Patient aus der damaligen Klinik für Forensische Psychiatrie ausgebrochen war, fassten wir den Auftrag, so schnell wie möglich eine Klinik mit noch höheren Sicherheitsstandards für forensische Psychiatrie zu bauen. Sie wurde 2021 eröffnet.

In welche Teilprojekte wurde die Sanierung unterteilt?

Das Teilprojekt 1 umfasste zu Beginn den Neubau für die Erwachsenenpsychiatrie, heute ‹Magnolia› (eröffnet im Jahr 2020), und die Sanierung des denkmalgeschützten Hauptgebäudes (fertiggestellt 2026). Der Neubau für Kinder- und Jugendpsychiatrie – Teilprojekt 2 – wurde 2016 eröffnet. Teilprojekt 3, die Sanierung der Pavillons für Forensik und Abhängigkeitserkrankungen, ist ebenfalls umgesetzt, und Teilprojekt 4, die Sanierung der Versorgungstrakte, wurde im Jahr 2022 abgeschlossen.

Welche Herausforderungen brachten die unterschiedlichen und verschobenen Bau- und Planungsphasen mit sich?

Sehr herausfordernd war, die Kontinuität im Projektteam zu gewährleisten. Je konstanter das Team, desto einfacher konnten wir die Wechsel bei den auftragserteilenden Organen abfangen. Zudem war der Einbezug der Nutzerinnen und Nutzer während der langen Planungszeit sehr aufwendig: Architekt Petr Chrysta hat in unserem Auftrag 117 Workshops mit dem Pflegefachpersonal, der Ärzteschaft und den Support-Mitarbeitenden durchgeführt.

Wenn Sie die Gesamtsanierung mit der Besteigung eines 4000er-Gipfels vergleichen: Auf welcher Höhe befinden wir uns heute?

Wir sind bereits wieder auf dem Abstieg. Allerdings müssen wir unsere Abfälle in Form von Baumängeln sauber erfassen und beseitigen.

Welches sind die drei wichtigsten Erkenntnisse, die Sie mitgenommen haben?

Erstens braucht es eine strenge und stringente finanzielle Führung – und das über die ganze Projektdauer hinweg. Zweitens ist Vertrauen gefragt – es eröffnet Verhandlungsspielräume aller Art. Vertrauen setzt jedoch eine sorgfältige Auswahl externer und interner Projektbeteiligter voraus. Drittens braucht es Mut, um etwa unliebsame Entscheidungen zu treffen und auch die Verantwortung dafür zu tragen. Dabei denke ich nicht nur an die vielen gewichtigen Beschlüsse, die in den Verwaltungsratssitzungen gefasst wurden, sondern auch an die unzähligen Entscheide, die tagtäglich getroffen werden mussten. Glücklicherweise stieg die Entscheidungssicherheit mit dem Know-how.

Auf dem Campus der PDAG zu bauen, kann man mit einem Tanz auf rohen Eiern vergleichen. Welche Rolle spielten die Spuren der Geschichte?

Der Respekt vor der Arealgeschichte und ihren historischen Artefakten ist ebenso wichtig wie die Rücksicht auf die Bedürfnisse der jetzigen Nutzerinnen und Nutzer. Für diese Gratwanderung hat sich der Masterplan als äusserst geeignete Wegleitung erwiesen. Er definiert die gemeinsamen Ziele und regelt auch die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten: Immobilien Aargau, kantonale Denkmalpflege, Kantonsarchäologie, Parkpflege, Museum Aargau und Gemeinde Windisch.

Knackpunkt Parkierung: Wie weit sind wir vom Idealzustand entfernt?

Ich antworte mit zwei Zeilen, die Goethe geschrieben hat: «Alles zu seiner Zeit hat alles seine Zeit.»

Sie werden bald pensioniert. Was wird Ihre Nachfolge anpacken müssen?

Konkret stehen die Themen Parkierung und Neubau des Werkhofs an. Die Errichtung des Bettenhauses für 160 Patientinnen und Patienten auf dem Baufeld D ist bereits in der Startphase. Aber es ist, spitz formuliert, wie bei vielen grossen Bauten: Nach der Gesamtsanierung ist vor der Gesamtsanierung.