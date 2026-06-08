Die Geschichte fortschreiben

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Auf dem historischen Areal der Psychiatrischen Dienste Aargau fehlten Behandlungsplätze. Das Architekturbüro Huggenbergerfries hat dem denkmalgeschützten Bau neues Leben eingehaucht und ihm ein Gegenüber gebaut.

Text: Mirjam Kupferschmid
Fotos: Georg Aerni
08.06.2026 12:03
Themenfokus Architektur

In Pferdewagen fuhren sie ein. Die Gebäudetrakte waren nach Geschlecht getrennt, in den Zimmern reihte sich Bett an Bett. 55 Angestellte betreuten die fast 300 psychisch kranken Menschen. Und von der Gebäudemitte aus dirigierte der Klinikdirektor den Betrieb. Was heute unvorstellbar ist, galt beim Bau der ‹Heil- und Pflegeanstalt Königsfelden› im 19. Jahrhundert als vorbildlich. Nun erzählt das Architekturbüro Huggenbergerfries mit dem Erweiterungsbau und der Sanierung des historischen Hauses das neueste Kapitel der vielschichtigen Arealgeschichte.

Mirjam Kupferschmid
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