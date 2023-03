Unsere Auftraggeberin ist ein renommiertes Architekturbüros in Zürich. Es beschäftigt derzeit ca. 20 Mitarbeitende und bearbeitet komplexe und einzigartige Wohnbauprojekte in der Stadt und im Grossraum von Zürich. Das Unternehmen zeichnet sich durch qualitativ hochwertige Architektur und enge Zusammenarbeit mit der Bauherrschaft aus und geniesst einen ausgezeichneten Ruf.



Die Geschäftsleitung hat uns beauftragt, sie bei der Gestaltung einer tragfähigen Zukunft zu unterstützen. Im Rahmen dieses Prozesses suchen wir eine/n unternehmerisch denkende/n

Was sich unsere Auftraggeberin wünscht ist eine Persönlichkeit mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Schweiz und guter Qualifikation in allen relevanten Bereichen der Ausführungsplanung. Sie haben eine Ausbildung als Architekt:in absolviert und sind es gewohnt, Kundenwünsche verständlich und professionell umzusetzen. Sie sind führungsstark und agieren als Teamplayer verantwortungsbewusst. Der Umgang mit Bauherren, Behörden und ausführenden Firmen macht Ihnen Spass.

Was Sie erwarten dürfen sind spannende Projekte, die Sie mit viel Eigenverantwortung und Freiraum in einem kollegialen Umfeld realisieren. Sie können Ihre Stärken optimal einbringen und schätzen die Kreativität im Führungsteam. Wenn Sie schon immer das Gefühl hatten, mit Selbständigkeit mehr erreichen zu können, sind Sie hier richtig. Bewährte Bürostrukturen sowie vielschichtige Referenzen und Aufträge bieten die ideale Ausgangslage, um in die unternehmerische Verantwortung hineinzuwachsen.

Sind Sie interessiert, mehr darüber zu erfahren? Dann senden Sie Frau Claudia Willi Ihre Bewerbungsunterlagen oder rufen Sie uns für weitere Informationen an. Wir garantieren Ihnen absolute Diskretion und freuen uns, Sie kennen zu lernen.

